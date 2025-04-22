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Биография Владимира Ленина

Биография Владимира Ленина - РИА Новости, 22.04.2025

Биография Владимира Ленина

Советский государственный и политический деятель, идеолог и лидер большевиков, один из создателей Российской коммунистической партии (большевиков) (в 1952-1991... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:00:00+03:00

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Советский государственный и политический деятель, идеолог и лидер большевиков, один из создателей Российской коммунистической партии (большевиков) (в 1952-1991 годах Коммунистическая партия Советского Союза) и Советского социалистического государства Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином. Его старший брат Александр – революционер-народоволец – в мае 1887 года был казнен за подготовку покушения на царя Александра III. В 1887 году Владимир Ульянов окончил симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках и выслан под негласный надзор полиции в Кокушкино, получил отказ на прошение о восстановлении в университете или о разрешении выехать за границу для продолжения образования.В 1890 году власти разрешили Ульянову, не замеченному на протяжении трех лет в противоправной деятельности, сдать экстерном экзамены за курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1891 году он окончил образовательное учреждение, сдав экзамены на "отлично" и получив таким образом право на профессиональную деятельность юриста. Ульянов служил помощником присяжного поверенного сначала в Самаре, а затем в Санкт-Петербурге, куда переехал в августе 1893 года. Параллельно с юридической практикой он вступил в марксистский кружок студентов Технологического института.Весной 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной в Швейцарии русскими эмигрантами во главе с Георгием Плехановым, и деятелями западноевропейской социал-демократии. Осенью того же года по его инициативе и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре 1895 года Ульянов был арестован и более года содержался в тюрьме. Весной 1897 года его на три года выслали в село Шушенское Енисейской губернии (ныне поселок городского типа Шушенское Красноярского края) под гласный надзор полиции. Несмотря на это, участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. Он написал несколько десятков работ, в том числе одно из наиболее известных своих произведений – "Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности". В книге, которая вышла в свет в 1899 году, Ульянов пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать, что в России назревает буржуазная революция. Кроме того, в ссылке познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа". Здесь же, в Сибири, Ульянов венчался в местной православной Петропавловской церкви с Надеждой Крупской, чтобы та смогла с ним остаться.Зимой 1900 года по окончании ссылки приехал в Псков, где ему было разрешено проживать, и устроился на работу в статистическое бюро губернского земства. В это же время Ульянов занялся подготовкой к выпуску социал-демократической газеты "Искра" и журнала "Заря", однако в России это сделать было невозможно. Вскоре Ульянову удалось выехать за границу, где сначала в Мюнхене, а затем в Лондоне и Женеве он вместе с Георгием Плехановым, Верой Засулич, Павлом Аксельродом, Юлием Мартовым и Александром Потресовым начал издавать "Искру". За время работы в газете он опубликовал в ней свыше 50 своих статей. С 1901 года он стал использовать псевдоним Ленин и с тех пор был известен в партии под этим именем.В 1903 году на II съезде российских социал-демократов в результате раскола партия распалась на большевиков (сторонников организационных принципов Ленина) и меньшевиков (их противников). Ленин возглавил "большинство", создав затем большевистскую партию. В том же году он заявил о выходе из редакции "Искры".В 1905-1907 годах Ленин находился в Швейцарии, но продолжал активно сотрудничать с русскими революционерами. На короткий срок он нелегально возвратился в Петербург, чтобы руководить революционным движением, однако вскоре вновь уехал за границу. В эмиграции, продолжавшейся до 1917 года, возможность руководить деятельностью большевистской фракции в России и за рубежом оказалась сужена. В этих условиях Ленин участвовал в различных мероприятиях социал-демократов, отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале, а также продолжил редактировать партийные издания, сотрудничал с заграничными и российскими газетами.В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден. После освобождения уехал в нейтральную Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую.Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 17 апреля (4 апреля по старому стилю) 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград (название Санкт-Петербурга в 1914-1924 годах), он выступил с так называемыми Апрельскими тезисами, где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также призвал к свержению Временного правительства.С июля 1917 года, когда Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, обвинив большевиков в организации восстания, он перешел на нелегальное положение. Сначала до августа скрывался у озера Разлив, близ Петрограда, затем до начала октября – в Финляндии, откуда продолжал руководить партийной работой и подготовкой к захвату власти.В конце сентября – начале октября 1917 года Ленин нелегально переехал из Выборга в Петроград, чтобы ускорить подготовку восстания. 23 октября (10 октября по старому стилю) и 29 октября (16 октября по строму стилю) на заседаниях Центрального Комитета РСДРП(б) Ленин отстаивал курс на немедленный вооруженный захват власти. После острых дискуссий члены ЦК приняли ленинский план. Для руководства восстанием был создан Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК), призванный непосредственно руководить процессом захвата власти, а ЦК большевистской партии создал специальный временный орган – Политическое бюро (Политбюро).6 ноября (24 октября по старому стилю), накануне открытия второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, в письме в ЦК большевиков Ленин потребовал немедленно перейти в наступление, арестовать Временное правительство и взять власть. Вечером того же дня нелегально прибыл в здание бывшего Смольного института, где находился ПВРК, настаивал на штурме Зимнего дворца и аресте Временного правительства до открытия второго Всероссийского съезда Советов. 7 ноября (25 октября по старому стилю) в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.Первостепенное значение с первых дней прихода к власти Ленин стал придавать формированию нового государственного аппарата, армии и органов подавления сопротивления революционной власти (инициатор основных решений СНК, в октябре 1917 года – ноябре 1918 года подписал свыше трех тысяч декретов, являлся автором многих из них).Зимой и весной 1918 года Ленин предпринял решающие шаги по закреплению власти большевистской партии, поводом стало военное положение страны. Ленин настоял на заключении мира с Германией (Брестский мир) и Австро-Венгрией, несмотря на тяжелейшие условия, выдвинутые германским командованием.После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров. Противостояние ужесточилось в период Гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты, в свою очередь, наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина. Он получил тяжелое ранение.Во время Гражданской войны Ленин стал инициатором и идеологом политики "военного коммунизма". Он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), широко и бесконтрольно применявшей методы насилия и репрессий. С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал диктовать заметки и статьи, посвященные партийным и государственным делам. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.21 января 1924 года Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней.27 января гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади деревянном мавзолее. Его проектировал архитектор Алексей Щусев. Каменный облик мавзолей приобретал в 1930-х годах. В годы советской власти на различных зданиях, связанных с деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, в городах сооружены памятники вождю. Были учреждены: орден Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина (ныне филиал Государственного исторического музея). Именем Ленина были названы города, ряд предприятий, учреждений, учебных заведений, проспекты, улицы в городах и поселках, ледокол – первое в мире судно гражданского назначения с ядерной силовой установкой и др.В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В.И. Ленина, а в 1931 году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгельса был образован единый Институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве этого института (ныне Российский государственный архив социально-политической истории) хранится более 30 тысяч документов, автором которых является Владимир Ленин.В СССР были открыты дома-музеи Ленина: в Ульяновске (1923), селе Шушенском (1930), Казани (1937), селе Ленино-Кокушкине в Татарстане (1939), Куйбышеве (ныне Самара) (1940), Горках Ленинских (1949) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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