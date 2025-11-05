Историк развеял миф о прототипе Джеймса Бонда

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Романтизированный и мифологизированный образ британского разведчика Сиднея Рейли как "короля шпионов" и прототипа Джеймса Бонда, сформированный его западными биографами, в значительной степени не соответствует действительности, поскольку не учитывает крупные провалы и неудачи в его деятельности в Советской России, оказавшие негативное влияние на всю британскую разведку и стоившие в итоге жизни самому Рейли, поделился мнением с РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Ровно сто лет назад, поздним вечером 5 ноября 1925 года, два выстрела из револьверов сотрудников контрразведывательного отдела (КРО) Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) СССР Ибрагима Абисалова и Григория Сыроежкина , прозвучавшие в Сокольническом лесопарке на окраине Москвы , оборвали жизненный путь знаменитого британского разведчика Сиднея Джорджа Рейли.

Франции и Таким образом чекисты привели в исполнение заочный приговор Революционного Трибунала при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете (ВЦИК), вынесенный ещё 3 декабря 1918 года, и объявлявший Рейли "врагом трудящихся, стоящим вне закона РСФСР и подлежащим расстрелу при первом же обнаружении в пределах территории России" за его деятельное участие в так называемом "Заговоре послов" ( Великобритании США ), направленном на отстранение от власти большевиков с целью возвращения России на арену боевых действий Первой мировой войны в составе Антанты. В сентябре 2006 года Генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила обоснованность этого приговора, а Верховный Суд РФ своим решением от 7 марта 2006 года отказал в реабилитации всем фигурантам, осужденным по данному делу, в том числе и Рейли.

Разведчик по профессии, мошенник по натуре

"Сидней Рейли – яркая, незаурядная личность авантюрного плана, чьи биографические данные до сих пор окутаны завесой тайны. Его жизненный путь представляет собой сложную и неоднозначную мозаику событий, в которой историки спецслужб до сих пор не могут провести четкую границу между правдой и вымыслом. А достоверных документов о месте его происхождения, родителях и даже точном имени при рождении не обнаружено ни в одном архиве. В оперативных документах ОГПУ того времени он фигурировал как Зигмунд Маркович Розенблюм, родившийся в 1874 году в российском городе Одесса", - отметил Матвеев.

Покинув Российскую империю в юношеском возрасте, одессит Зигмунд (по другим данным – Соломон, по третьим – Георгий) Розенблюм через несколько лет вернулся назад уже подданным Королевства Великобритании Сиднеем Джорджем Рейли, которым он стал благодаря удачной женитьбе на богатой вдове-англичанке и уже тогда начавшемуся активному сотрудничеству с британской разведкой, рассказал эксперт. С 1905 по 1914 год Рейли находился в России в качестве коммерсанта, обрастая обширными связями в царском правительстве, среди военных и предпринимателей, а также мутными финансовыми делами.

"Несмотря на использование разнообразных оперативных псевдонимов и документов прикрытия в британской разведке, а также внешнюю трансформацию личности, новоявленный британский подданный Сидней Рейли по своей сути так и остался одесситом Земой (или Шломо) Розенблюмом, чья натура мошенника неизменно проявлялась в его деятельности. Поэтому отправляясь на выполнение очередного разведывательного задания, он никогда не упускал возможность одновременно позаботиться о собственной материальной выгоде с помощью различного рода махинаций, на которые он действительно был мастер. В таких случаях менталитет урожденного одессита-авантюриста всегда превалировал над менталитетом новоиспеченного английского аристократа, рожденного в Ирландии , как было указано в его новых документах", - добавил Матвеев.

Поэтому совершенно неслучайно, что сразу после начала Первой мировой войны он отправился в Нью-Йорк для организации в качестве посредника поставок оружия из Америки в Россию, на чем очень неплохо заработал, отметил эксперт.

Неудачи в России

После Октябрьской революции и заключения в начале марта 1918 года правительством Ленина так называемого Брестского мира с Германией с последовавшим за ним выходом Советской России из Первой мировой войны и объявлением нейтралитета, лидеры Антанты, потеряв важнейшего союзника, предпринимали титанические усилия по возвращению России на театр боевых действий, напомнил Матвеев.

Британское правительство, следуя совету тогдашнего директора военной разведки Джорджа Смита-Камминга, отправило в Россию Сиднея Рейли как специалиста по этой стране, а также человека, обладавшего обширными связями в различных кругах российского общества и способного, по его мнению, тайно организовать смену власти. Для достижения поставленных целей разведчика снабдили серьезными материальными средствами, добавил Матвеев.

"Но с самого начала пребывания в Советской России дела у "короля шпионов" пошли наперекосяк. Так, налаженная им финансовая подпитка подпольных боевых белогвардейских организаций, разрабатывавших планы захвата власти путем оккупации Москвы и Петрограда войсками иностранных интервентов, потерпела неудачу, поскольку эти организации были разгромлены ВЧК. Усилия выступить координатором мятежа левых эсеров летом 1918 года также закончились ничем", - сказал Матвеев.

Наконец, тайный агент англичан Рейли обратил пристальное внимание на латышские полки, составлявшие в то время наиболее боеспособные части новой Красной Армии. Кроме того, латышские стрелки в Петрограде и Москве обеспечивали безопасность советского правительства, включая самого главу советского правительства Владимира Ленина

"Поэтому британской разведчик справедливо полагал, что успех любого заговора в Москве может зависеть от позиции латышей по отношению к большевикам", - отметил эксперт.

По словам Матвеева, в ВЧК периодически поступали сведения о попытках проведения среди латышских стрелков агитации против советской власти.

"Данное обстоятельство было удачно использовано для выработки соответствующей легенды своим агентам, направленным в Петроград летом 1918 года под видом антибольшевистски настроенных офицеров для связи с местным подпольем. На "недовольных" латышей, горящих желанием сражаться против немцев за освобождение Латвии , сразу обратил внимание английский военно-морской атташе Фрэнсис Кроми – резидент военно-морской разведки Великобритании. Поверив в их "антибольшевистские настроения" и наличие у них необходимых связей среди командного состава латышских стрелков в Москве, Кроми написал им рекомендательное письмо к главе английской миссии Роберту Локкарту", - сказал Матвеев.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, руководство ВЧК для укрепления легенды включило в оперативную игру одного из авторитетных латышских военачальников – командира артиллерийского дивизиона Эдуарда Берзина (Берзиньша), непосредственно охранявшего Кремль, который серьезно мог бы заинтересовать британскую разведку.

"После визита "заговорщиков" к главе специальной британской миссии Локкарту, где они обсудили планы дальнейших действий, латышей свели с Сиднеем Рейли, выступавшим основной движущей силой будущего мятежа. В результате состоявшихся конспиративных встреч агентов с Локкартом и Рейли в ВЧК стали известны планы заговорщиков по подготовке вооруженного восстания на севере страны и в Москве", - добавил Матвеев.

По его словам, Рейли не жалел денег, полученных от Локкарта, на организацию мятежа и ареста советского правительства.

"Примечательно, что несколько конспиративных встреч Берзина и Рейли для передачи латышу крупных денежных сумм, прошли во всё том же Сокольническом лесопарке, в котором, по иронии судьбы, спустя семь лет две пули от чекистов прервут земной путь "короля шпионов", - отметил эксперт.

Чрезвычайная обстановка, сложившаяся в результате убийства председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого и покушения на Ленина, совершенные в один и тот же день 30 августа 1918 года, заставила руководителей ВЧК форсировать операцию по разоблачению иностранного вмешательства, так как все эти события связывались с действиями Рейли, который обсуждал возможность подобных террористических акций во время встреч с Берзиным, подчеркнул Матвеев.

"Вечером 31 августа 1918 года в Петрограде отряд чекистов оцепил здание посольства Великобритании на Дворцовой набережной и занял первый этаж. Англичане, в лице военно-морского атташе Фрэнсиса Кроми, затеяли перестрелку, в результате которой погибли некоторые сотрудники ВЧК и сам Кроми. В посольстве изъяли большое количество оружия и провели задержания", - сказал историк спецслужб.

В Москве в ночь на 1 сентября 1918 года группа чекистов во главе с комендантом Кремля Павлом Мальковым арестовала на квартире Роберта Локкарта и его помощника Хикса, добавил Матвеев. Английский представитель, сославшись на дипломатический статус, отказался от дачи каких-либо объяснений и по согласованию с Наркоматом по иностранным делам РСФСР был освобожден. Как писала тогда газета "Известия", он "в большом смущении покинул ВЧК", добавил Матвеев.

На завершающим этапе операции сотрудники ВЧК провели серию обысков и задержаний. Всего было арестовано до 30 человек, которые прямо или косвенно выполняли поручения Рейли, а также других разведчиков Франции и США.

"Однако далеко не все реальные участники событий оказались тогда на скамье подсудимых. Непосредственный инициатор идеи использования "латышского фактора" в борьбе с большевиками, тайный сотрудник британской разведки Сидней Джордж Рейли скрылся от следствия. Тем не менее, свидания с Внутренней тюрьмой ВЧК-ОГПУ на Лубянке ему избежать все-таки не удалось. Правда, это произошло только через семь лет, холодной осенью 1925 года", - отметил Матвеев.

Последний провал

После бегства из Советской России Рейли тесно сходится с известным террористом, создателем военной антибольшевистской организации "Союз защиты родины и свободы", эсером Борисом Савинковым, с именем которого он теперь связывает все свои чаянья и надежды на государственный переворот в РСФСР. В составе вооруженных банд савинковцев и армии белого генерала Станислава Булак-Балаховича осенью 1920 года Рейли лично участвует в террористических вылазках в Белоруссию

"Но армия Булак-Балаховича вскоре была разгромлена РККА , а любимец "короля шпионов" Борис Савинков в результате хитроумной контрразведывательной операции ОГПУ "Синдикат-2" оказался на Лубянке, где впоследствии совершил самоубийство", - сказал Матвеев.

По его словам, в дальнейшем Рейли на пару со своим бывшим коллегой по нелегальной работе в России Полом Дюксом в 1920-1921 годах, с негласного одобрения британского правительства, в целях противодействия эффективной агентурной сети Коминтерна пытались создать Международную антибольшевистскую разведывательную службу, и даже начали проводить вербовки нужных для неё лиц. Однако и эта затея двух провалившихся в Советской России британских разведчиков оказалась блефом, отметил эксперт.

"Рейли был негласно задержан в Москве 27 сентября 1925 года во время своего тайного визита в СССР для установления личных контактов с руководством легендированной чекистами подпольной антисоветской организации "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР), в очередной раз попав в тщательно расставленную ловушку, что стало одним из важных результатов контрразведывательной операции ОГПУ под кодовым названием "Трест", - добавил Матвеев.

Операция "Трест" (по терминологии тех лет "легендированная разработка") по праву занимает особое место в истории отечественного оперативного искусства, подчеркнул историк спецслужб.

"Она проводилась в течение пяти с половиной лет – с ноября 1921 по апрель 1927 года. Основным объектом оперативных мероприятий, осуществляемых сначала Особым отделом ВЧК, а затем созданным в мае 1922 года Контрразведывательным отделом (КРО) ГПУ-ОГПУ СССР стал блок эмигрантов-монархистов, объединившихся вокруг претендента на царский престол Великого князя Николая Николаевича, Высшего монархического совета (ВМС) и генерала Врангеля, создавшего мощную белогвардейскую организацию "Русский общевоинский союз" (РОВС)", - сказал Матвеев.

Монархисты-эмигранты разрабатывали планы организации вооруженных восстаний, террористических актов, диверсий, а также добычи разведывательной информации, особенно о потенциале Красной Армии, поскольку сведения о советской военной мощи пользовались большим спросом у разведок западных стран, подчеркнул эксперт.

По словам Матвеева, начиная операцию, чекисты вряд ли могли тогда предугадать, что в их сети попадет сам "мастер шпионажа" Сидней Рейли.

"Рейли поместили во Внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке, где в целях конспирации он значился как заключенный №73. В 37-м томе дела операции "Трест", полностью посвященном Сиднею Рейли, есть два интересных документа, которые подшиты туда неспроста. Это копия вышеуказанного приговора Революционного Трибунала при ВЦИК от 3 декабря 1918 года и вырезка из газеты о перестрелке на советско-финляндской границе в ночь с 27 на 28 сентября 1925 года, в результате которой якобы погиб Рейли. Ознакомив его с указанными документами, чекисты ясно и недвусмысленно продемонстрировали разведчику, что ранее принятое решение о высшей мере наказания продолжает сохранять свою юридическую силу, а для мирового сообщества он уже считается погибшим", - рассказал Матвеев.

После этого "консультант Черчилля", оставив в стороне уловки и колебания, написал обращение к председателю ОГПУ Феликсу Дзержинскому о готовности сотрудничать с советской контрразведкой и дать развернутые показания. "После происшедших с В.А. Стырне (помощник начальника КРО ОГПУ - ред.) разговоров, - сообщал "король шпионов" руководителю советской спецслужбы, – я выражаю своё согласие дать Вам вполне откровенные показания и сведения по вопросам, интересующим ОГПУ относительно организации и состава Великобританских разведок и, насколько мне известно, такие же сведения относительно американской разведки, а также тех лиц в русской эмиграции, с которыми мне пришлось иметь дело. Москва. Внутренняя тюрьма. 30 октября 1925. Сидней Рейли".

Тем не менее, несмотря ни на что, "воскрешение" Рейли не входило в планы ни политического руководства СССР, ни начальников советской контрразведки, поскольку данный шаг вел бы к провалу успешно развивавшейся и дававшей очень хорошие результаты операции "Трест", пояснил Матвеев.

"Надо отдать должное чекистам, при ликвидации Рейли они в какой-то степени проявили элементы гуманности. Вместо того, чтобы поставить британца к стенке перед расстрельной командой, они произвели смертельные выстрелы неожиданно во время вечерней прогулки в Сокольническом парке", - добавил он.

По словам Матвеева, детали операции сохранились в рапорте ее непосредственного участника, оперуполномоченного 4-го отдела КРО ОГПУ Григория Федулеева, подшитого в 37-м томе дела операции "Трест": "Как было условлено, шофер, когда подъехали к месту, должен был изобразить поломку машины, что им и было сделано. – Докладывал чекист своему непосредственному начальнику Владимиру Стырне. – Когда машина остановилась, я спросил шофера, что случилось. Он сказал, что что-то засорилось и простоим минут 5-10. Тогда я №73 (Рейли – ред.) предложил прогуляться. Вышедши из машины, я пошел по правую, а Ибрагим (Абисалов - ред.) по левую сторону №73, т. Сыроежкин шел с правой стороны, шагах в 10 от нас. Отойдя от машины шагов на 30–40, Ибрагим, отстав от нас, произвел выстрел в №73, каковой, глубоко вздохнув, повалился, не издав крика. Ввиду того что пульс еще бился, т. Сыроежкин произвел выстрел ему в грудь. Прождав еще немного, минут 10–15, когда окончательно перестал биться пульс, внесли его в машину и поехали в санчасть, где уже ждали т. Кушнер (врач ОГПУ) и фотограф".

По словам Матвеева, таким трагическим образом закончилась последняя миссия в России британского разведчика Сиднея Джорджа Рейли.

"На этот раз сила интеллекта, многолетний разведывательный опыт и интуиция его подвели", - подчеркнул эксперт.

Авантюрист, не достойный пьедестала

"Сидней Рейли, без сомнения стал ключевой фигурой в мировой разведке начала XX века. Его незаурядная личность долгое время вызвала повышенный интерес и восхищение среди современников и последующих поколений. В популярной литературе и кино он представлен как харизматичный и бесстрашный герой, готовый на любые жертвы ради достижения своих целей. К тому же репутация Рейли как выдающегося агента британской разведки во многом является продуктом его собственного пиара и пропаганды", - отметил Матвеев.

Однако, как показывает детальный анализ биографии и профессиональной деятельности Рейли, многие аспекты его личности нуждаются в пересмотре, подчеркнул историк спецслужб.

"Исследователи, специализирующиеся на истории спецслужб, стремятся критически переосмыслить этот образ, основанный на стереотипах и легендах. Они отмечают, что Рейли действительно был талантливым разведчиком, обладавшим острым умом, выдающимися аналитическими способностями и навыками конспирации, что привело к созданию мифа о его всемогуществе. Тем не менее, его образ часто гиперболизируется и искажается", - пояснил Матвеев.

Рейли много раз выступал главным организатором и вдохновителем ряда успешных операций, однако их детальный анализ показывает, что его вклад в них подчас был значительным, но не исключительным, отметил эксперт.

"Более того, реальная картина деятельности Рейли в Советской России показывает, что его успехи были скорее исключением, чем правилом. Склонность к политиканству, страстное желание быть "творцом истории" и входить в сферу высокой политики привели к ряду серьезных провалов и неудач, которые оказали негативное влияние на всю британскую разведку. А его амбиции и самоуверенность порой приводили к конфликтам с другими агентами и руководством британских спецслужб. Таким образом, с учетом всех перечисленных неудач знаменитого разведчика возведение Сиднея Рейли на пьедестал "короля шпионов" и "аса шпионажа" явно преждевременно", - подчеркнул Матвеев.

Кроме того, в профессиональной среде сотрудников спецслужб провалившийся разведчик-нелегал, давший откровенные показания после своего ареста и согласившийся на сотрудничество с контрразведкой противника, не достоин корпоративной канонизации, отметил эксперт.

"Поэтому, выбирая "короля шпионов" среди выдающихся персоналий мировой разведки, фигура Сиднея Рейли, несмотря на ее значимость, уступает по уровню достижений ряду советских разведчиков-нелегалов. Среди них можно выделить Вильяма Фишера, известного под псевдонимом Рудольф Абель Конона Молодого и Алексея Козлова, удостоенного звания Героя Российской Федерации. Их длительная и результативная разведывательная деятельность на территории множества зарубежных государств позволила Советскому Союзу получить доступ к стратегически значимой информации, в том числе к чужим военным и атомным секретам, что имело решающее значение для обеспечения национальной безопасности", - сказал Матвеев.

В ходе своей многолетней работы эти разведчики-нелегалы столкнулись с серьезными вызовами, включая чужое предательство и последующий захват иностранной контрразведкой, напомнил он.