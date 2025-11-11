https://ria.ru/20251111/vandalizm-2054115715.html
В Приморье завели дело после осквернения памятника Ленину
Уголовное дело о вандализме завели после того, как неизвестные нанесли надпись на памятник Владимиру Ленину в Артеме Приморского края, сообщает региональная... РИА Новости, 11.11.2025
В Приморье завели дело после осквернения памятника Ленину
В Приморье завели дело о вандализме после осквернения памятника Ленину в Артёме