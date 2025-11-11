Рейтинг@Mail.ru
10:40 11.11.2025
В Приморье завели дело после осквернения памятника Ленину
В Приморье завели дело после осквернения памятника Ленину
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме завели после того, как неизвестные нанесли надпись на памятник Владимиру Ленину в Артеме Приморского края, сообщает региональная прокуратура.
Накануне надзорный орган сообщил, что в понедельник на мемориальный комплекс - памятник Владимиру Ленину в Артёме - неизвестные нанесли краской надпись. Устанавливаются причастные. На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что на основание памятника нанесена реклама запрещенных веществ.
"Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту осквернения памятника Владимиру Ленину в Артёме по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Приморье женщина нанесла надписи на памятник павшим в годы ВОВ
1 мая, 10:31
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
