В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Киева решили "зачистить" еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей - на этот раз под снос попадают, в частности, монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".
"На пленарном заседании Киевсовета депутаты поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
В Одессе снесут памятник Пушкину
4 декабря 2024, 14:14
Согласно приведенному в нем списку, решено снести памятники, в частности, русскому композитору Михаилу Глинке, поэтессе Серебряного века Анне Ахматовой, писателю Михаилу Булгакову. В тот же злополучный список попали знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, знак границы Киева, памятный камень в честь 100-летия со дня рождения Ленина и мемориальная доска в честь всемирно известного русского композитора Петра Чайковского. Также будет видоизменен памятник воинам-освободителям в Печерском районе столицы Украины: русскоязычный текст заменят на украинский, дату 1941-1945 - на 1939-1945, термин "Великая Отечественная война" - на "Вторая мировая война".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.