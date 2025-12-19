Рейтинг@Mail.ru
В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя - РИА Новости, 19.12.2025
14:04 19.12.2025
В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя
В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя - РИА Новости, 19.12.2025
В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя
Власти Киева решили "зачистить" еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей - на этот раз под снос попадают, в частности, монумент великому писателю... РИА Новости, 19.12.2025
киев
украина
россия
михаил булгаков
анна ахматова
владимир ленин (владимир ульянов)
киев
украина
россия
киев, украина, россия, михаил булгаков, анна ахматова, владимир ленин (владимир ульянов)
Киев, Украина, Россия, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя

Власти Киева снесут памятник Глинке и другие, связанные с общей с РФ историей

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Киева решили "зачистить" еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей - на этот раз под снос попадают, в частности, монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".
"На пленарном заседании Киевсовета депутаты поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Одессе снесут памятник Пушкину
4 декабря 2024, 14:14
Согласно приведенному в нем списку, решено снести памятники, в частности, русскому композитору Михаилу Глинке, поэтессе Серебряного века Анне Ахматовой, писателю Михаилу Булгакову. В тот же злополучный список попали знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, знак границы Киева, памятный камень в честь 100-летия со дня рождения Ленина и мемориальная доска в честь всемирно известного русского композитора Петра Чайковского. Также будет видоизменен памятник воинам-освободителям в Печерском районе столицы Украины: русскоязычный текст заменят на украинский, дату 1941-1945 - на 1939-1945, термин "Великая Отечественная война" - на "Вторая мировая война".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Одессе за разговор школьников на русском языке на переменах ввели штрафы
14 декабря, 07:09
 
КиевУкраинаРоссияМихаил БулгаковАнна АхматоваВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
