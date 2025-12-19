В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Киева решили "зачистить" еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей - на этот раз под снос попадают, в частности, монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".