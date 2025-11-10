Рейтинг@Mail.ru
В Приморье осквернили памятник Ленину
16:23 10.11.2025
В Приморье осквернили памятник Ленину
В Приморье осквернили памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину осквернили в Артеме Приморского края, неизвестных, которые нанесли краской надпись, ищут, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:23:00+03:00
2025-11-10T16:23:00+03:00
происшествия
приморский край
владимир ленин (владимир ульянов)
артем
происшествия, приморский край, владимир ленин (владимир ульянов), артем
Происшествия, Приморский край, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Артем
В Приморье осквернили памятник Ленину

В Артёме разрисовали краской памятник Ленину

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Памятник Владимиру Ленину осквернили в Артеме Приморского края, неизвестных, которые нанесли краской надпись, ищут, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По предварительным данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в понедельник.
"На мемориальный комплекс — памятник Владимиру Ленину в Артёме - краской нанесена надпись. Надзорное ведомство поставило на контроль... установление обстоятельств осквернения памятника... и установление причастных лиц", - говорится в сообщении.
Прокуратура также проконтролирует приведение памятника в надлежащее состояние.
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Приморье забросали яйцами памятник героям Великой Отечественной войны
17 мая, 14:50
 
ПроисшествияПриморский крайВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Артем
 
 
