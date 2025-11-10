https://ria.ru/20251110/vandalizm-2053976750.html
В Приморье осквернили памятник Ленину
Памятник Владимиру Ленину осквернили в Артеме Приморского края, неизвестных, которые нанесли краской надпись, ищут, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура РИА Новости, 10.11.2025
