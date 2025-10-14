Минкультуры Молдавии пообещало не сносить советские памятники

КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Министерство культуры Молдавии опровергло сообщения о том, что новые положения якобы разрешают демонтаж памятников советского периода, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Весной 2025 года молдавские СМИ сообщали, что правительство рассматривало несколько решений, касающихся реставрации и регулирования статуса памятников, включая обновление регламента работы Национального совета памятников и расширение финансирования программ по охране культурного наследия. В начале октября в "Официальном вестнике" — правительственном издании, где публикуются законы, постановления и приказы властей, - был размещён приказ №369, утверждающий инструкцию о порядке создания, переноса и демонтажа памятников публичного назначения. В октябре после публикации документа на сайте минкультуры некоторые гражданские активисты выразили опасения, что власти Молдавии смогут использовать новые положения для демонтажа памятников советского периода. Глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что "инструкция теперь позволяет сносить всё ненужное, изношенное и противоречащее властным порывам — мозаики, памятники, бюсты". По его мнению, документ может быть применён к оставшимся в республике памятникам Владимиру Ленину, Григорию Котовскому и другим монументам советской эпохи.
«
"Инструкция не предусматривает и не допускает снос памятников, возведённых в советский период или в другие исторические эпохи. Напротив, такие объекты охраняются законом и включены в Национальный реестр памятников публичного назначения", — подчеркнули в министерстве культуры.
В ведомстве добавили, что новые положения подтверждают существующую правовую защиту памятников и устанавливают чёткую процедуру для любых вмешательств, а само министерство выступает гарантом "законодательной последовательности и охраны культурного наследия страны".
Ранее в парламенте Молдавии звучали предложения о возможной замене или переносе отдельных памятников советского периода.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой
18 сентября, 15:59