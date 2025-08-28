Злой рок семьи Ульяновых: как сложились судьбы родственников Ленина

https://ria.ru/20250828/lenin-2038126407.html

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Как известно, у Владимира Ильича Ленина было два брата и три сестры. Казалось бы, у такой большой семьи должно быть и много наследников. Однако продолжателем "революционного" рода стал только младший брат Владимира Ильича Дмитрий.Тайна семьиНадо сказать, что свои родственные связи дети, внуки и правнуки Дмитрия Ульянова старались не афишировать — уж слишком полярные мнения сложились в обществе о вожде революции. И если в советское время такое родство подразумевало определенные преференции, то уже в перестройку потомки Ленина предпочитали это скрывать.Вероятно, родители большой семьи Ульяновых и предположить не могли, что только один сын сможет продолжить их род. Довольно часто высказывалось мнение, что во всем виноват старший сын Александр, который покушался на помазанника Божьего, за что семью преследовал злой рок.Выбор, определивший судьбу семьиСтаршему сыну Александру Ульянову прочили блестящую судьбу ученого-зоолога, но его выбор революционного пути во многом определил и будущее всех остальных Ульяновых.Неизвестно, как сложилась бы история, если бы старший брат Ленина не увлекся революционными идеями. Ради воплощения в жизнь плана цареубийства он даже пожертвовал на приобретение взрывчатки свою золотую медаль, полученную за отличную учебу. Приемные дети Анны УльяновойСвоих детей у старшей сестры Ленина не было. Замужем она была за Марком Елизаровым, и пара решилась усыновление. Супруги уговорили многодетную семью из Саратова отдать им на воспитание шестилетнего мальчика Георгия Лозгачева, пообещав дать ему хорошее образование и достойную жизнь.Родительскую фамилию мальчику оставили, но вот добиться серьезных высот в карьере или науке ему не удалось из-за Великой Отечественной. Георгий отправился на фронт, прошел всю войну, был участником Битвы за Москву, брал Прагу и Вену, был тяжело ранен и вернулся инвалидом.Также Анна Ильинична взяла на воспитание старшего сына тогдашнего лидера Китая Чан Кайши — 15-летнего Цзяна Цзинго, который приехал в Москву на учебу. Юноша успел выучиться, поработать на "Уралмаше" и даже жениться, но в 1930-х политика СССР и Китая кардинально поменялась: Цзяна Цзинго арестовали, после чего быстренько отправили на родину.По иронии судьбы бывший воспитанник сестры Ленина спустя годы станет президентом Тайваня и посвятит жизнь борьбе против Коммунистической партии.Прямые потомкиЕдинственным продолжателем рода Ульяновых стал Дмитрий — самый младший брат вождя. В браке с первой женой у него не было детей, но после развода в 1917-м медсестра Евдокия Червякова родила ему сына Виктора.У женщины вскоре обнаружили брюшной тиф, и она скончалась. Внебрачного ребенка взяла на воспитание все та же сердобольная и бездетная старшая сестра Анна Ильинична Елизарова-Ульянова.Сам Дмитрий успел уже к тому времени жениться на Александре Карповой, с которой и прожил в браке до самой смерти.Праправнуки и праправнучкиВ 1922 году в их семье родилась дочь Ольга. Они с Виктором стали прямыми потомками рода Ульяновых.Дочь Дмитрия Ильича, Ольга, поступила на химический факультет МГУ, со временем защитила кандидатскую диссертацию и стала доцентом университета, а также была членом Союза журналистов, опубликовав несколько книг и более 150 статей о Ленине и семье Ульяновых. В 2011-м она ушла из жизни, дожив до 90 лет.Ее дочь, Надежда Мальцева, работала в Государственном музее-заповеднике "Московский Кремль", а самой младшей из потомков по этой линии является правнучка Елена.Второй потомок, Виктор Ульянов, окончил Технический университет имени Н. Э. Баумана и затем стал работать в оборонной промышленности. В 1940-м в его семье родился сын, названный в честь двоюродного деда Владимиром, а через три года появилась дочь Мария.Все потомки остались в РоссииВладимир заинтересовался механикой и информатикой и работал в НИИ точной механики и вычислительной техники АН СССР, а Мария занималась разработкой лекарств, в том числе принимала участие в создании препаратов для диабетиков.У Виктора Дмитриевича также появились внуки: у сына Владимира родилась дочь Надежда, а у Марии в 1971 году родился сын Александр.Надежда Владимировна получила степень кандидата наук в области химии, а Александр Игоревич трудился в издательском бизнесе и стал отцом двоих детей: Евгения, родившегося в 1989 году, и Федора, который младше своего брата на 17 лет.Внучка Дмитрия Ильича Ульянова, Мария Викторовна, и ее сын Александр Игоревич Литвинов также являются частью этой семьи. Евгений, праправнук Ильича и старший сын Александра, нашел свое призвание в информатике, окончив Московский институт электроники и математики, и стал успешным программистом.Удивительно, но, в отличие от потомков Сталина, Хрущева, Андропова, Горбачева, живущих за границей, все родственники Ленина остались жить на родине.

