https://ria.ru/20250716/lenin-2029483551.html

Кому мешала мумия вождя революции: серия покушений на тело Ленина

Кому мешала мумия вождя революции: серия покушений на тело Ленина - РИА Новости, 16.07.2025

Кому мешала мумия вождя революции: серия покушений на тело Ленина

Уже больше ста лет в самом центре Москвы располагается мавзолей Владимира Ленина. В этом году стало, что Минкультуры РФ заключило контракт на 19,6 миллиона... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:30:00+03:00

2025-07-16T19:30:00+03:00

2025-07-16T19:30:00+03:00

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Уже больше ста лет в самом центре Москвы располагается мавзолей Владимира Ленина. В этом году стало, что Минкультуры РФ заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК "ЕКС" на проведение в нем реставрации. А значит, тело вождя революции еще долго будет доступно для обозрения.Страсти вокруг тела вождя кипят до сих пор, в мавзолее не раз случались происшествия и даже теракты. Отношение к вождю революции настолько неоднозначное, что желающих свести счеты с Лениным хватало даже после его смерти.Пули и чернилаДалеко не всем гражданам СССР нравилось то, что на Красной площади лежит тело вождя. Особенно острыми недовольства становятся на фоне старта коллективизации.19 марта 1934-го Митрофан Никитин из Украины пронес в мавзолей огнестрельное оружие, намереваясь расстрелять давно бездыханное тело Ленина.Дойдя до саркофага, Никитин выхватил оружие и успел дважды выстрелить, но ни одна из пуль цели не достигла. Как только охранник схватил за руку преступника, но тот успел застрелиться.При обыске тела в кармане Никитина, работника совхоза "Прогресс" в Подмосковье, нашли записку, где тот называл себя ярым контрреволюционером, ненавидящим Ленина и считавшим его причиной всех народных бед.Последующие 20 лет никто не покушался на целостность тела вождя. И лишь в 1957-м, когда мавзолей пополнился мумией следующего лидера – Сталина, москвич Романов пробрался в помещение с чернилами.Но облить чернилами саркофаги ему не удалось, четко сработала охрана.Молоток и каменьВесной 1959-го один из посетителей мавзолея резко выхватил из-под верхней одежды молоток, ударив по стеклу саркофага. Нападавшего задержали, но его анкетные данные история, увы, не сохранила.По неофициальной информации, "террориста" отправили в психбольницу, оформив "безымянным пациентом".Следующая атака на мумию вождя случилась в июле 1960-го, когда прилетевший из Узбекистана Минибаев вскочил на барьер у саркофага и сумел разбить ногами стекло. Минибаева направили в психиатрическое отделение, а на саркофаг установили стекло повышенной прочности.В апреле 1962-го в усыпальницу полетел камень, пущенный из руки пенсионера Лютикова из Павловского Посада. Как тот позже признавался следствию, он готовился к этому несколько лет и параллельно рассылал антисоветские письма в западные СМИ.Кувалда и "пояс смертника"Краснодарский пенсионер Ватинцев подошел к делу основательней, швырнув 29 марта 1966-го в саркофаг кувалду. Но на этот раз обновленное стекло удар выдержало. Оба последние правонарушителя были признаны психически нездоровыми и отправлены на лечение.Однако осенью 1967-го произошло куда более серьезное преступление. Террорист Крысанов из Каунаса в "поясе смертника" намеревался подорваться внутри мавзолея. Но охранники заподозрили неладное еще на входе, где и произошел взрыв, к несчастью, при подрыве в тот день погибли несколько человек.Притворился учителемНаверное, самый страшный теракт произошел в Мавзолее Ленина 1 сентября 1973 года. Саврасов Николай Николаевич пронес под одеждой взрывное устройство, влившись в группу детей.Охрана приняла его за учителя, поэтому пропустила без надлежащего досмотра, сумев приблизиться к саркофагу, террорист осуществил подрыв. Мумия, защищенная бронированным стеклом, уцелела.В результате произошедшего взрыва погибли 3 человека, включая самого террориста, и получили ранения 16 человек, среди которых четверо школьников.Попытки оживить ЛенинаПокушались на мёртвого Ленина и уже после распада Советского Союза. В марте 2010-го 33-летний Сергей Карпецов из Подмосковья пробрался на трибуну у мавзолея и начал оттуда громко призывать власти к захоронению тела Ильича и к окончательному закрытию мавзолея. Когда его хотели задержать, он выстрелил из травматического оружия в полицейского.Зимой 2015-го от тела вождя попытались избавиться пара активистов арт-компании "Синий всадник", которые принесли с собой емкости со святой водой и принялись поливать стены мавзолея, выкрикивая: "Встань и иди!" Однако пройти пришлось самим активистам в отделение полиции.Весной 2019 года еще один, видимо, неуравновешенный человек намеревался оживить Владимира Ильича. Он начал орошать брусчатку у мавзолея оливковым маслом, выкрикивая "Вставай, вставай!".Полицейские решили не задерживать странного товарища, так как никакого урона он не нанес, закончив дело составлением административного протокола за мелкое хулиганство.Что же, наследие Ленина действительно велико, раз после стольких лет после его смерти даже к бездыханному телу вождя революции возникают серьезные вопросы.

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россия, владимир ленин (владимир ульянов)