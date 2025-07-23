Рейтинг@Mail.ru
Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/volodin-2030859580.html
Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине
Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине - РИА Новости, 23.07.2025
Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение 19-го отчетно-выборного съезда КПРФ признать ошибочным доклад Никиты Хрущева об Иосифе Сталине... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:17:00+03:00
2025-07-23T15:17:00+03:00
иосиф сталин (джугашвили)
никита хрущев
вячеслав володин
кпрф
кпсс
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение 19-го отчетно-выборного съезда КПРФ признать ошибочным доклад Никиты Хрущева об Иосифе Сталине на XX съезде КПСС. "Очень правильным было решение наших коллег из фракции КПРФ пересмотреть решение ХХ съезда (КПСС - ред.). Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий сделал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов", - сказал Володин в ходе выступления на завершающем пленарном заседании Госдумы весенней сессии. По его словам, депутаты Госдумы должны защищать историю страны, делать все для того, чтобы имена героев, полководцев, руководителей государства, обеспечивших Победу были защищены и увековечены. "Как верховный главнокомандующий, он (Иосиф Сталин - ред.) сделал все для победы в Великой Отечественной войне. И это так. Большое видится на расстоянии. Думаю, вы с этим согласитесь", - добавил Володин. Пятого июля девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС. Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года. Подчеркивалось, что принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина. В своем докладе, направленном на развенчание культа личности, Хрущев подверг жесткой критике практику массовых репрессий, введение термина "враг народа", произвол в отношении работников партии, обвинив в этом лично Сталина и ссылаясь на позицию Владимира Ленина по перевоспитанию идейных противников. Обвинения Хрущева касались и международной политики Сталина: он утверждал, что до начала Великой Отечественной войны различные советские армейские и дипломатические источники предупреждали об угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза.
https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, вячеслав володин, кпрф, кпсс, госдума рф
Иосиф Сталин (Джугашвили), Никита Хрущев, Вячеслав Володин, КПРФ, КПСС, Госдума РФ
Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине

Володин назвал правильным решение пересмотреть доклад Хрущева о Сталине

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение 19-го отчетно-выборного съезда КПРФ признать ошибочным доклад Никиты Хрущева об Иосифе Сталине на XX съезде КПСС.
"Очень правильным было решение наших коллег из фракции КПРФ пересмотреть решение ХХ съезда (КПСС - ред.). Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий сделал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов", - сказал Володин в ходе выступления на завершающем пленарном заседании Госдумы весенней сессии.
По его словам, депутаты Госдумы должны защищать историю страны, делать все для того, чтобы имена героев, полководцев, руководителей государства, обеспечивших Победу были защищены и увековечены.
"Как верховный главнокомандующий, он (Иосиф Сталин - ред.) сделал все для победы в Великой Отечественной войне. И это так. Большое видится на расстоянии. Думаю, вы с этим согласитесь", - добавил Володин.
Пятого июля девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС. Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года. Подчеркивалось, что принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина.
В своем докладе, направленном на развенчание культа личности, Хрущев подверг жесткой критике практику массовых репрессий, введение термина "враг народа", произвол в отношении работников партии, обвинив в этом лично Сталина и ссылаясь на позицию Владимира Ленина по перевоспитанию идейных противников. Обвинения Хрущева касались и международной политики Сталина: он утверждал, что до начала Великой Отечественной войны различные советские армейские и дипломатические источники предупреждали об угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза.
Съезд КПРФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования
5 июля, 22:44
 
Иосиф Сталин (Джугашвили)Никита ХрущевВячеслав ВолодинКПРФКПССГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала