https://ria.ru/20250723/volodin-2030859580.html

Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине

Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине - РИА Новости, 23.07.2025

Володин поддержал решение КПРФ признать ошибочным доклад Хрущева о Сталине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение 19-го отчетно-выборного съезда КПРФ признать ошибочным доклад Никиты Хрущева об Иосифе Сталине... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:17:00+03:00

2025-07-23T15:17:00+03:00

2025-07-23T15:17:00+03:00

иосиф сталин (джугашвили)

никита хрущев

вячеслав володин

кпрф

кпсс

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение 19-го отчетно-выборного съезда КПРФ признать ошибочным доклад Никиты Хрущева об Иосифе Сталине на XX съезде КПСС. "Очень правильным было решение наших коллег из фракции КПРФ пересмотреть решение ХХ съезда (КПСС - ред.). Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий сделал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов", - сказал Володин в ходе выступления на завершающем пленарном заседании Госдумы весенней сессии. По его словам, депутаты Госдумы должны защищать историю страны, делать все для того, чтобы имена героев, полководцев, руководителей государства, обеспечивших Победу были защищены и увековечены. "Как верховный главнокомандующий, он (Иосиф Сталин - ред.) сделал все для победы в Великой Отечественной войне. И это так. Большое видится на расстоянии. Думаю, вы с этим согласитесь", - добавил Володин. Пятого июля девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС. Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года. Подчеркивалось, что принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина. В своем докладе, направленном на развенчание культа личности, Хрущев подверг жесткой критике практику массовых репрессий, введение термина "враг народа", произвол в отношении работников партии, обвинив в этом лично Сталина и ссылаясь на позицию Владимира Ленина по перевоспитанию идейных противников. Обвинения Хрущева касались и международной политики Сталина: он утверждал, что до начала Великой Отечественной войны различные советские армейские и дипломатические источники предупреждали об угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза.

https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, вячеслав володин, кпрф, кпсс, госдума рф