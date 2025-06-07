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Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше - РИА Новости, 07.06.2025
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09:54 07.06.2025 (обновлено: 13:32 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/kirgizija-2021476058.html
Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше
Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше - РИА Новости, 07.06.2025
Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше
Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев раскритиковал снос памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Оше, он назвал этот акт невежеством и... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:54:00+03:00
2025-06-07T13:32:00+03:00
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БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев раскритиковал снос памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Оше, он назвал этот акт невежеством и манкуртизмом. На своей странице в социальной сети Facebook* народный избранник в субботу опубликовал пост с фотографией памятника Владимиру Ленину, который находится на площади имени Турдакуна Усубалиева в столице Киргизии. “Этот памятник находится в Бишкеке. А в городе Ош у нас его просто забрали. Ночью. Даже не спросив мнения жителей города. Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам”, - заявил Масалиев, при этом последнее предложение в его посте написано на русском. Термин “манкурт” был введен в широкое обращение всемирно известным киргизским писателем Чингизом Айтматовым в его романе “Буранный полустанок”, также известном, как “И дольше века длится день”. В произведении Айтматов манкуртом называет плененного человека, который не помнит своей родни и своего прошлого и лишь слепо выполняет указания своих хозяев. По словам местных жителей города Ош, памятник Ленину был демонтирован с площади перед зданием городской администрации в ночь на 7 июня. В соцсетях появились фотографии аккуратно снятого с постамента и лежащего на земле памятника. РИА Новости пока не удалось получить комментарии мэрии второго по величине города Киргизии по поводу демонтажа памятника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киргизия, ош, россия, владимир ленин (владимир ульянов), чингиз айтматов
В мире, Киргизия, Ош, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Чингиз Айтматов
Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше

Киргизский депутат Масалиев назвал снос памятника Ленину в Оше невежеством

© Sputnik / Табылды КадырбековИсхак Масалиев
Исхак Масалиев - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Исхак Масалиев. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев раскритиковал снос памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Оше, он назвал этот акт невежеством и манкуртизмом.
На своей странице в социальной сети Facebook* народный избранник в субботу опубликовал пост с фотографией памятника Владимиру Ленину, который находится на площади имени Турдакуна Усубалиева в столице Киргизии.
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“Этот памятник находится в Бишкеке. А в городе Ош у нас его просто забрали. Ночью. Даже не спросив мнения жителей города. Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам”, - заявил Масалиев, при этом последнее предложение в его посте написано на русском.
Термин “манкурт” был введен в широкое обращение всемирно известным киргизским писателем Чингизом Айтматовым в его романе “Буранный полустанок”, также известном, как “И дольше века длится день”. В произведении Айтматов манкуртом называет плененного человека, который не помнит своей родни и своего прошлого и лишь слепо выполняет указания своих хозяев.
По словам местных жителей города Ош, памятник Ленину был демонтирован с площади перед зданием городской администрации в ночь на 7 июня. В соцсетях появились фотографии аккуратно снятого с постамента и лежащего на земле памятника.
РИА Новости пока не удалось получить комментарии мэрии второго по величине города Киргизии по поводу демонтажа памятника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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