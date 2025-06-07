Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше
Киргизский депутат Масалиев назвал снос памятника Ленину в Оше невежеством
© Sputnik / Табылды КадырбековИсхак Масалиев
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Исхак Масалиев. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев раскритиковал снос памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Оше, он назвал этот акт невежеством и манкуртизмом.
На своей странице в социальной сети Facebook* народный избранник в субботу опубликовал пост с фотографией памятника Владимиру Ленину, который находится на площади имени Турдакуна Усубалиева в столице Киргизии.
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“Этот памятник находится в Бишкеке. А в городе Ош у нас его просто забрали. Ночью. Даже не спросив мнения жителей города. Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам”, - заявил Масалиев, при этом последнее предложение в его посте написано на русском.
Термин “манкурт” был введен в широкое обращение всемирно известным киргизским писателем Чингизом Айтматовым в его романе “Буранный полустанок”, также известном, как “И дольше века длится день”. В произведении Айтматов манкуртом называет плененного человека, который не помнит своей родни и своего прошлого и лишь слепо выполняет указания своих хозяев.
По словам местных жителей города Ош, памятник Ленину был демонтирован с площади перед зданием городской администрации в ночь на 7 июня. В соцсетях появились фотографии аккуратно снятого с постамента и лежащего на земле памятника.
РИА Новости пока не удалось получить комментарии мэрии второго по величине города Киргизии по поводу демонтажа памятника.
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