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Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше

Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше - РИА Новости, 07.06.2025

Депутат парламента Киргизии раскритиковал снос памятника Ленину в Оше

Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев раскритиковал снос памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Оше, он назвал этот акт невежеством и... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:54:00+03:00

2025-06-07T09:54:00+03:00

2025-06-07T13:32:00+03:00

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БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев раскритиковал снос памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Оше, он назвал этот акт невежеством и манкуртизмом. На своей странице в социальной сети Facebook* народный избранник в субботу опубликовал пост с фотографией памятника Владимиру Ленину, который находится на площади имени Турдакуна Усубалиева в столице Киргизии. “Этот памятник находится в Бишкеке. А в городе Ош у нас его просто забрали. Ночью. Даже не спросив мнения жителей города. Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам”, - заявил Масалиев, при этом последнее предложение в его посте написано на русском. Термин “манкурт” был введен в широкое обращение всемирно известным киргизским писателем Чингизом Айтматовым в его романе “Буранный полустанок”, также известном, как “И дольше века длится день”. В произведении Айтматов манкуртом называет плененного человека, который не помнит своей родни и своего прошлого и лишь слепо выполняет указания своих хозяев. По словам местных жителей города Ош, памятник Ленину был демонтирован с площади перед зданием городской администрации в ночь на 7 июня. В соцсетях появились фотографии аккуратно снятого с постамента и лежащего на земле памятника. РИА Новости пока не удалось получить комментарии мэрии второго по величине города Киргизии по поводу демонтажа памятника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html

https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html

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Варвара Скокшина

в мире, киргизия, ош, россия, владимир ленин (владимир ульянов), чингиз айтматов