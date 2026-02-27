В Киеве экскурсовода уволили из-за рассказов о Булгакове

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Руководство экскурсионного бюро "Интересный Киев" уволило свою сотрудницу Оксану Денисову из-за рассказов о русском писателе Михаиле Булгакове во время экскурсий, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Экскурсовод Оксана Денисова сообщила, что ее уволила компания "Интересный Киев" из-за рассказов о киевлянине Булгакове во время экскурсий. Ей сказали, что она продвигает "имперские нарративы". Денисова теперь планирует продолжать экскурсии самостоятельно и не готова менять убеждения в угоду моде, общественному мнению или чьей-то глупости", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевская городская администрация 19 декабря 2025 сообщила, что решила "зачистить" еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей - на этот раз под снос попадают, в частности, монумент Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.