Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Маркса - РИА Новости, 18.09.2025
17:39 18.09.2025
Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Маркса
общество
москва
россия
владимир путин
карл маркс
фридрих энгельс
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, говоря о социальной справедливости. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Во время беседы председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения единой льготы по всей стране для многодетных семей. В ответ президент отметил, что в разных регионах России разные доходы и расходы. "Одно дело уровень стоимости в Москве, другое дело - в каком-то другом регионе. Вот как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было: разная оплата разным людям не ведет к социальной справедливости. Так вот у них проходят там. По-моему, у Владимира Ильича тоже где-то это было", - сказал Путин. "Если человек одну и ту же зарплату получает в Москве и в другом месте, там, где жизнь дешевле, он будет в лучшем положении. Хотя сегодня, конечно, в лучшем положении прежде всего те, кто в Москве проживают", - добавил президент.
москва
россия
общество, москва, россия, владимир путин, карл маркс, фридрих энгельс
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, говоря о социальной справедливости.
В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Во время беседы председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения единой льготы по всей стране для многодетных семей. В ответ президент отметил, что в разных регионах России разные доходы и расходы.
"Одно дело уровень стоимости в Москве, другое дело - в каком-то другом регионе. Вот как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было: разная оплата разным людям не ведет к социальной справедливости. Так вот у них проходят там. По-моему, у Владимира Ильича тоже где-то это было", - сказал Путин.
"Если человек одну и ту же зарплату получает в Москве и в другом месте, там, где жизнь дешевле, он будет в лучшем положении. Хотя сегодня, конечно, в лучшем положении прежде всего те, кто в Москве проживают", - добавил президент.
