Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Маркса

Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Маркса - РИА Новости, 18.09.2025

Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Маркса

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, говоря о социальной справедливости.

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, говоря о социальной справедливости. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Во время беседы председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения единой льготы по всей стране для многодетных семей. В ответ президент отметил, что в разных регионах России разные доходы и расходы. "Одно дело уровень стоимости в Москве, другое дело - в каком-то другом регионе. Вот как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было: разная оплата разным людям не ведет к социальной справедливости. Так вот у них проходят там. По-моему, у Владимира Ильича тоже где-то это было", - сказал Путин. "Если человек одну и ту же зарплату получает в Москве и в другом месте, там, где жизнь дешевле, он будет в лучшем положении. Хотя сегодня, конечно, в лучшем положении прежде всего те, кто в Москве проживают", - добавил президент.

