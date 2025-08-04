https://ria.ru/20250804/pamyatnik-2033339339.html
На Украине снесли последний памятник Ленину
На Украине снесли последний памятник Ленину - РИА Новости, 04.08.2025
На Украине снесли последний памятник Ленину
В селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине памятник Владимиру Ленину, сообщила в понедельник украинская общественная организация... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:56:00+03:00
2025-08-04T18:56:00+03:00
2025-08-04T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний на Украине памятник Владимиру Ленину, сообщила в понедельник украинская общественная организация "Деколонизация. Украина". "В селе Рудковцы, что в Хмельницкой области, после нашего обращения был демонтирован последний памятник Ленину на Украине", — говорится в сообщении. В сопровождающем публикацию письме главы сельского поселения Новая Ушица Анатолия Олейника уточняется, что демонтаж бюста Ленина 1 августа завершило коммунальное предприятие, на производственную территорию которого впоследствии перевезли памятник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевская власть начала борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20250801/pamyatnik-2032907792.html
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в мире, хмельницкая область, украина, владимир ленин (владимир ульянов), анатолий олейник, россия
В мире, Хмельницкая область, Украина, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Анатолий Олейник, Россия
На Украине снесли последний памятник Ленину
В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину на Украине