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В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина - РИА Новости, 07.07.2025
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12:17 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/proekt-2027631875.html
В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина
В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина - РИА Новости, 07.07.2025
В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина
Депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в ГД проект об увековечивании памяти Владимира Ленина, в том числе не допускается переименование улиц, связанных с... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:17:00+03:00
2025-07-07T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в ГД проект об увековечивании памяти Владимира Ленина, в том числе не допускается переименование улиц, связанных с памятью Ленина, и ликвидация Мавзолея Ленина, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. В проекте закона отмечается, что объекты, связанные с памятью Ленина, включают в себя административно-территориальные единицы, населенные пункты, Мавзолей Ленина в городе Москва, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, настенные фрески и панно, наименование улиц, площадей, скверов, космические объекты, воздушные, морские и речные суда, транспортные артерии, государственные и муниципальные предприятия, музеи, образовательные и медицинские организации, государственные награды РФ и субъектов РФ, носящие имя Ленина или его изображение. "Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается", - отмечается в документе. Добавляется, что физические и юридические лица, допускающие ликвидацию и переименование упомянутых объектов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. "Пример Украины показывает, что ликвидация памятников В.И. Ленину является началом неонацистского переворота и откровенной русофобии. Очернение памяти В.И. Ленина используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации Российской Федерации как государства-правопреемника и правопродолжателя Союза ССР - государства, основанного В.И. Лениным", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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россия, москва, украина, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф, кпрф, политика
Россия, Москва, Украина, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Госдума РФ, КПРФ, Политика
В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина

Депутат от КПРФ Глазкова внесла в ГД проект об увековечивании памяти Ленина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в ГД проект об увековечивании памяти Владимира Ленина, в том числе не допускается переименование улиц, связанных с памятью Ленина, и ликвидация Мавзолея Ленина, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
В проекте закона отмечается, что объекты, связанные с памятью Ленина, включают в себя административно-территориальные единицы, населенные пункты, Мавзолей Ленина в городе Москва, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, настенные фрески и панно, наименование улиц, площадей, скверов, космические объекты, воздушные, морские и речные суда, транспортные артерии, государственные и муниципальные предприятия, музеи, образовательные и медицинские организации, государственные награды РФ и субъектов РФ, носящие имя Ленина или его изображение.
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"Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается", - отмечается в документе.
Добавляется, что физические и юридические лица, допускающие ликвидацию и переименование упомянутых объектов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
"Пример Украины показывает, что ликвидация памятников В.И. Ленину является началом неонацистского переворота и откровенной русофобии. Очернение памяти В.И. Ленина используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации Российской Федерации как государства-правопреемника и правопродолжателя Союза ССР - государства, основанного В.И. Лениным", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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