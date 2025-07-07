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В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина

В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина - РИА Новости, 07.07.2025

В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина

Депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в ГД проект об увековечивании памяти Владимира Ленина, в том числе не допускается переименование улиц, связанных с... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в ГД проект об увековечивании памяти Владимира Ленина, в том числе не допускается переименование улиц, связанных с памятью Ленина, и ликвидация Мавзолея Ленина, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. В проекте закона отмечается, что объекты, связанные с памятью Ленина, включают в себя административно-территориальные единицы, населенные пункты, Мавзолей Ленина в городе Москва, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, настенные фрески и панно, наименование улиц, площадей, скверов, космические объекты, воздушные, морские и речные суда, транспортные артерии, государственные и муниципальные предприятия, музеи, образовательные и медицинские организации, государственные награды РФ и субъектов РФ, носящие имя Ленина или его изображение. "Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается", - отмечается в документе. Добавляется, что физические и юридические лица, допускающие ликвидацию и переименование упомянутых объектов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. "Пример Украины показывает, что ликвидация памятников В.И. Ленину является началом неонацистского переворота и откровенной русофобии. Очернение памяти В.И. Ленина используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации Российской Федерации как государства-правопреемника и правопродолжателя Союза ССР - государства, основанного В.И. Лениным", - сказано в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html

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россия, москва, украина, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф, кпрф, политика