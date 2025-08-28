Рейтинг@Mail.ru
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина
07:19 28.08.2025
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина
Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина. "(Это) неправильное мнение", - сказал Джугашвили РИА Новости. Он также считает, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены. Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.
владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили)
Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Иосиф Сталин (Джугашвили)
Вид на Мавзолей В.И. Ленина
Вид на Мавзолей В.И. Ленина. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина.
"(Это) неправильное мнение", - сказал Джугашвили РИА Новости.
Он также считает, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены.
Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.
В ГД внесли проект, по которому не допускается ликвидация Мавзолея Ленина
Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Иосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
