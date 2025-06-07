https://ria.ru/20250607/lenin-2021483339.html
Памятник Ленину в Оше перенесут в другое место
Памятник Ленину в Оше перенесут в другое место - РИА Новости, 07.06.2025
Памятник Ленину в Оше перенесут в другое место
Памятник основателю Советского Союза Владимиру Ленину в городе Ош в Киргизии перенесут в другую локацию, а на его месте будет установлен флагшток, сообщили... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:20:00+03:00
2025-06-07T11:20:00+03:00
2025-06-07T11:20:00+03:00
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БИШКЕК, 7 июн – РИА Новости. Памятник основателю Советского Союза Владимиру Ленину в городе Ош в Киргизии перенесут в другую локацию, а на его месте будет установлен флагшток, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе мэрии второго по величине города республики. “В городе Ош памятник Ленину будет перенесен в другое место. На его месте будет установлен флагшток, как в Бишкеке", - заявили в муниципалитете. Там добавили, что "это обычная практика в целях улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов", приведя в пример несколько "городов России". "Поэтому не стоит политизировать этот вопрос”, - заявили в муниципалитете. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев ранее раскритиковал снос памятника Ленину в Оше, назвав этот акт невежеством и манкуртизмом. Памятник Ленину в Оше был одним из крупнейших в Центральной Азии - вместе с постаментом он достигал 23 метров в высоту. Он был установлен в 1975 году и демонтирован с площади перед зданием городской администрации в ночь на 7 июня.
https://ria.ru/20250607/kirgizija-2021476058.html
https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ош, киргизия, центральная азия, владимир ленин (владимир ульянов)
В мире, Ош, Киргизия, Центральная Азия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
Памятник Ленину в Оше перенесут в другое место
Демонтированный памятник Ленину в Оше перенесут перенесут в другую локацию