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Биография Папы Римского Франциска

Умер Папа Римский Франциск: последние новости и биография

Биография Папы Римского Франциска

Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:41:00+03:00

2025-04-21T11:41:00+03:00

2025-04-21T13:48:00+03:00

справки

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

иоанн павел ii (кароль войтыла)

франциск (хорхе марио бергольо)

буэнос-айрес (город)

аргентина

ватикан

римско-католическая церковь

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Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов. Скончался 21 апреля 2025 года.Служение в Аргентине и путь к ВатикануПолучив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию Вилла Девото в Буэнос-Айресе. 11 марта 1958 года Бергольо вступил в иезуитский монашеский орден. Новициат (послушание) проходил в Чили, где изучал гуманитарные науки. Затем учился в колледже Святого Иосифа в Буэнос-Айресе, где получил лиценциат по философии. В 1970-1971 годах продолжал обучение в университете Алкала-де-Энарес (Испания).Преподавал литературу и психологию в колледжах в Санта-Фе и в Буэнос-Айресе.13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в сан священника, позже был назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в Буэнос-Айресе.В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины. С 1973 года по 1979 год являлся провинциальным настоятелем иезуитов Аргентины.В 1980 году был назначен ректором семинарии Святого Иосифа.В марте 1986 года уехал в Германию, где защитил докторскую диссертацию.Затем служил в Кордовской архиепископии (Аргентина), был ее исповедником и духовным директором.В мае 1992 года решением папы Иоанна Павла II был назначен вспомогательным епископом Буэнос-Айреса с титулом титулярного епископа Аука, 27 июня 1992 года был посвящен в епископы в кафедральном соборе Буэнос-Айреса.3 июня 1997 года был назначен коадъютором (епископом с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса.28 февраля 1998 года стал архиепископом Буэнос-Айреса. Одновременно был назначен ординарием католиков восточного обряда в Аргентине, не имевших собственного прелата (лицо высшего католического духовенства).21 февраля 2001 года папа Иоанн Павел II возвел Бергольо в кардиналы. Он получил титул "святого Роберта Беллармина". В качестве кардинала Бергольо являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.В октябре 2001 года был назначен генеральным представителем 10-й Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов по епископальному служению.В период Синода епископов 2005 года был избран членом постсинодального совета.В 2005-2011 годах возглавлял Конференцию епископов Аргентины.Избрание папой и реформы11 февраля 2013 года папа Римский Бенедикт XVI объявил о своей отставке, вступившей в силу 28 февраля 2013 года. 13 марта 2013 года в соборе Святого Петра в Риме архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран папой Римским под именем Франциск. Впервые в истории Римско-католической церкви понтифик принял папское имя Франциск. Кроме того, это первый не европеец и иезуит на Апостольском престоле.Как объяснял выбор имени понтифик, ставший 266-м папой Римским, святой Франциск Ассизский был известен своей заботой о бедняках. 19 марта 2013 года в Ватикане состоялась интронизация папы Римского Франциска. Став Папой, Франциск учредил специальную комиссию по расследованию деятельности Института религиозной деятельности (IOR – Банк Ватикана) после скандалов, связанных с отмыванием денег. Папа Франциск отличался скромностью и консерватизмом. Отказался от апартаментов в Апостольском дворце, предпочитая гостевую резиденцию – Domus Santa Martha (Дом святой Марты), став первым понтификом более чем за сто лет, не ставшим селиться в папских апартаментах. Также он отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон в своей резиденции на кресло и стал обедать в общей столовой.Являлся поклонником аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любил оперу, футбол, входил в число болельщиков аргентинского клуба Сан-Лоренс.Международная деятельностьВ 2015 году Франциск совершил свой первый визит в США, где стал первым папой, выступившим перед Конгрессом этой страны. 12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась встреча папы Римского Франциска с патриархом Кириллом, ставшая первой в истории личной встречей предстоятеля РПЦ и главы Ватикана. Трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане – в ноябре 2013 года, июне 2015 года и июле 2019 года. В августе 2018 года Франциск пересмотрел катехизис католической церкви с целью полного отвержения смертной казни. В феврале 2019 года Франциск стал первым папой, посетившим Аравийский полуостров – родину ислама. В июле 2022 года заявил о том, что не исключает возможности оставить Святой престол по состоянию здоровья. У понтифика диагностирован артроз, из-за чего он передвигался в кресле-коляске.В 2013 году был назван "Человеком года" по версии американского журнала Time. Папа Римский Франциск также стал первым из религиозных лидеров, кто попал в первую десятку рейтинга влиятельных персон 2013 года, составленного в Китае.Лауреат Международной премии имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (2016). ПубликацииАвтор монографий "Медитация о монашествующих" (1982), "Размышления об апостольской жизни" (1986), "Размышления о надежде" (1992) и др. В 2015 году выпустил первую энциклику о своем папстве Laudato si' ("Хвала тебе").Папа Римский Франциск в последние годы14 февраля 2025 года 88-летний понтифик был госпитализирован с приступом бронхита, но через некоторое время проведенное обследование показало двустороннюю пневмонию. Кардинал Джанфранко Равази допускал, что Франциск может отречься от престола, если не сможет выполнять свои обязанности, но окончательное решение оставалось за понтификом. 21 апреля 2025 года папа римский Франциск скончался, передает агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.Папе было 88 лет. Он провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html

https://ria.ru/20250421/mid-2012474858.html

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Алёна Пава

справки, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), иоанн павел ii (кароль войтыла), франциск (хорхе марио бергольо), буэнос-айрес (город), аргентина, ватикан, римско-католическая церковь, русская православная церковь, папа римский, умер папа римский франциск