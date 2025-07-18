Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2030059062.html
Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям
Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям - РИА Новости, 18.07.2025
Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям
Российские подразделения за прошедшие семь дней освободили 10 населенных пунктов, отличились группировки "Север", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр", следует из... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:43:00+03:00
2025-07-18T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
румыния
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий медведев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения за прошедшие семь дней освободили 10 населенных пунктов, отличились группировки "Север", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр", следует из сводки Минобороны РФ. Потери ВСУ за неделю составили до 8495 человек, украинские войска лишись трех танков и бронетранспортера, сообщило военное ведомство. Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре, сообщило Минобороны России. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 БПЛА, следует из сводки ведомства. Удары с растущей силой Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в Telegram-канале прокомментировал согласование в ЕС очередного пакета антироссийских санкций, отметив, что они не окажут влияния на разгром Киевского режима. Зампред Совбеза также написал, что разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС. В частности, он упомянул, что Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России и добавил, что ЕС не способен изменить позицию России, так как это не удалось сделать и из-за предыдущего 17-го пакета санкций. Медведев подчеркнул, что экономика РФ выстоит. Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Песков о перспективах переговоров Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом слова Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговорный трек по урегулированию. Ранее Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. Также он заявил, что Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной. При этом Песков заявил, что любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для российских военных. Украине стоит перейти в наступление Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как она не добьется изменения хода конфликта обороной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников. В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп якобы заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление. Трамп также тогда спросил, может ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу, а Зеленский ответил, что ему для этого нужно необходимое оружие. По словам источников, вплоть до этого диалога европейские чиновники "очень осторожно" вели работу по смягчению взаимоотношений между Трампом и Зеленским после неудачного визита последнего в Вашингтон в феврале. Источники полагают, что встречи на похоронах папы Римского Франциска и на полях саммита НАТО в Гааге помогли восстановлению связей между Трампом и Зеленским. Украинский чиновник заявил газете, что в офисе Зеленского посчитали телефонный разговор с Трампом 4 июля "лучшим из тех, которые были когда-либо". Отмечается, что в Киеве были удивлены. Киеву помогут поставками ПВО и БПЛА Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж". Он написал в Telegram-канале, что детально обговорил с французским коллегой укрепление украинской ПВО, в частности речь шла о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков, отметив, что есть новая договоренность о подготовке пилотов для "Миражей". В то же время министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске БПЛА, сообщает бухарестский телеканал Digi24. Ранее директор румынского военного завода Carfil Мирча Петру Танцэу сообщил в интервью румынским СМИ, что предприятие намерено производить в городе Брашове семь типов военных беспилотников. Телеканал сообщил, что производство БПЛА будет согласовано на уровне глав оборонных ведомств Румынии и Украины, уточнив, что встреча представителей обеих стран может состояться в 2026 году, после утверждения нового военного бюджета Румынии. Отмечается, что на первом этапе речь идет о закупке компонентов украинского производства, на втором - об открытии производственной линии, вероятнее всего, в городе Брашов. По данным Digi24, часть продукции пойдет на оснащение румынской армии, а остальное - на экспорт в другие европейские страны. Сообщается, что Украина заинтересована в таком партнерстве, чтобы получить финансирование, а Румыния - в доступе к военным технологиям без необходимости разработки с нуля.
https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2030057711.html
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030021039.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, румыния, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев, евросоюз, вооруженные силы украины, мираж, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Румыния, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мираж, В мире

Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения за прошедшие семь дней освободили 10 населенных пунктов, отличились группировки "Север", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр", следует из сводки Минобороны РФ.
Потери ВСУ за неделю составили до 8495 человек, украинские войска лишись трех танков и бронетранспортера, сообщило военное ведомство.
Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре, сообщило Минобороны России.
Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 БПЛА, следует из сводки ведомства.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Вчера, 19:28

Удары с растущей силой

Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в Telegram-канале прокомментировал согласование в ЕС очередного пакета антироссийских санкций, отметив, что они не окажут влияния на разгром Киевского режима.
Зампред Совбеза также написал, что разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС. В частности, он упомянул, что Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России и добавил, что ЕС не способен изменить позицию России, так как это не удалось сделать и из-за предыдущего 17-го пакета санкций. Медведев подчеркнул, что экономика РФ выстоит.
Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.

Песков о перспективах переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом слова Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговорный трек по урегулированию.
Ранее Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине.
Также он заявил, что Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной.
При этом Песков заявил, что любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для российских военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Вчера, 17:22

Украине стоит перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как она не добьется изменения хода конфликта обороной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников.
В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп якобы заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление. Трамп также тогда спросил, может ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу, а Зеленский ответил, что ему для этого нужно необходимое оружие.
По словам источников, вплоть до этого диалога европейские чиновники "очень осторожно" вели работу по смягчению взаимоотношений между Трампом и Зеленским после неудачного визита последнего в Вашингтон в феврале. Источники полагают, что встречи на похоронах папы Римского Франциска и на полях саммита НАТО в Гааге помогли восстановлению связей между Трампом и Зеленским.
Украинский чиновник заявил газете, что в офисе Зеленского посчитали телефонный разговор с Трампом 4 июля "лучшим из тех, которые были когда-либо". Отмечается, что в Киеве были удивлены.

Киеву помогут поставками ПВО и БПЛА

Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж".
Он написал в Telegram-канале, что детально обговорил с французским коллегой укрепление украинской ПВО, в частности речь шла о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков, отметив, что есть новая договоренность о подготовке пилотов для "Миражей".
В то же время министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске БПЛА, сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Ранее директор румынского военного завода Carfil Мирча Петру Танцэу сообщил в интервью румынским СМИ, что предприятие намерено производить в городе Брашове семь типов военных беспилотников.
Телеканал сообщил, что производство БПЛА будет согласовано на уровне глав оборонных ведомств Румынии и Украины, уточнив, что встреча представителей обеих стран может состояться в 2026 году, после утверждения нового военного бюджета Румынии.
Отмечается, что на первом этапе речь идет о закупке компонентов украинского производства, на втором - об открытии производственной линии, вероятнее всего, в городе Брашов.
По данным Digi24, часть продукции пойдет на оснащение румынской армии, а остальное - на экспорт в другие европейские страны. Сообщается, что Украина заинтересована в таком партнерстве, чтобы получить финансирование, а Румыния - в доступе к военным технологиям без необходимости разработки с нуля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРумынияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий МедведевЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМиражВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала