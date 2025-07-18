https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2030059062.html

Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям

Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям - РИА Новости, 18.07.2025

Спецоперация, 18 июля: успехи ВС России продолжились по всем направлениям

Российские подразделения за прошедшие семь дней освободили 10 населенных пунктов, отличились группировки "Север", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр", следует из... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:43:00+03:00

2025-07-18T19:43:00+03:00

2025-07-18T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения за прошедшие семь дней освободили 10 населенных пунктов, отличились группировки "Север", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр", следует из сводки Минобороны РФ. Потери ВСУ за неделю составили до 8495 человек, украинские войска лишись трех танков и бронетранспортера, сообщило военное ведомство. Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре, сообщило Минобороны России. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1387 БПЛА, следует из сводки ведомства. Удары с растущей силой Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в Telegram-канале прокомментировал согласование в ЕС очередного пакета антироссийских санкций, отметив, что они не окажут влияния на разгром Киевского режима. Зампред Совбеза также написал, что разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС. В частности, он упомянул, что Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России и добавил, что ЕС не способен изменить позицию России, так как это не удалось сделать и из-за предыдущего 17-го пакета санкций. Медведев подчеркнул, что экономика РФ выстоит. Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Песков о перспективах переговоров Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом слова Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговорный трек по урегулированию. Ранее Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. Также он заявил, что Россия является сторонником того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Украиной. При этом Песков заявил, что любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для российских военных. Украине стоит перейти в наступление Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как она не добьется изменения хода конфликта обороной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников. В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп якобы заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление. Трамп также тогда спросил, может ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу, а Зеленский ответил, что ему для этого нужно необходимое оружие. По словам источников, вплоть до этого диалога европейские чиновники "очень осторожно" вели работу по смягчению взаимоотношений между Трампом и Зеленским после неудачного визита последнего в Вашингтон в феврале. Источники полагают, что встречи на похоронах папы Римского Франциска и на полях саммита НАТО в Гааге помогли восстановлению связей между Трампом и Зеленским. Украинский чиновник заявил газете, что в офисе Зеленского посчитали телефонный разговор с Трампом 4 июля "лучшим из тех, которые были когда-либо". Отмечается, что в Киеве были удивлены. Киеву помогут поставками ПВО и БПЛА Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж". Он написал в Telegram-канале, что детально обговорил с французским коллегой укрепление украинской ПВО, в частности речь шла о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков, отметив, что есть новая договоренность о подготовке пилотов для "Миражей". В то же время министерство обороны Румынии ведет переговоры с украинской стороной о совместном выпуске БПЛА, сообщает бухарестский телеканал Digi24. Ранее директор румынского военного завода Carfil Мирча Петру Танцэу сообщил в интервью румынским СМИ, что предприятие намерено производить в городе Брашове семь типов военных беспилотников. Телеканал сообщил, что производство БПЛА будет согласовано на уровне глав оборонных ведомств Румынии и Украины, уточнив, что встреча представителей обеих стран может состояться в 2026 году, после утверждения нового военного бюджета Румынии. Отмечается, что на первом этапе речь идет о закупке компонентов украинского производства, на втором - об открытии производственной линии, вероятнее всего, в городе Брашов. По данным Digi24, часть продукции пойдет на оснащение румынской армии, а остальное - на экспорт в другие европейские страны. Сообщается, что Украина заинтересована в таком партнерстве, чтобы получить финансирование, а Румыния - в доступе к военным технологиям без необходимости разработки с нуля.

https://ria.ru/20250718/bespilotnik-2030057711.html

https://ria.ru/20250718/ukraina-2030021039.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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