Рейтинг@Mail.ru
В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:04 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/chp-2038340752.html
В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска
В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска - РИА Новости, 29.08.2025
В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска
Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения против папы Римского Франциска во время его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, сообщает местная РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:04:00+03:00
2025-08-29T15:04:00+03:00
религия
в мире
триест
турция
нидерланды
франциск (хорхе марио бергольо)
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893354321_0:102:1689:1052_1920x0_80_0_0_4c1111e7a571b3fe1f67876705480bc9.jpg
РИМ, 29 авг - РИА Новости. Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения против папы Римского Франциска во время его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, сообщает местная газета Piccolo со ссылкой на материалы следствия. По данным прокуратуры, 46-летний Хасан Узун был задержан Интерполом в Нидерландах по европейскому ордеру на арест, выданному судом Триеста. После экстрадиции в Италию он был помещён в тюрьму. Следствие установило, что в баре центрального вокзала города перед приездом понтифика был обнаружен оставленный без присмотра чемодан, внутри которого находился пистолет, заряженный 14 патронами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый оставил багаж и покинул здание вокзала, проявляя признаки явной нервозности. У Узуна, предположительно, было двое сообщников, чья роль в плане устанавливается. После того, как полиция изъяла чемодан, Узун купил новую сим-карту, уничтожив имевшуюся, и сел на поезд до Милана, а затем попал в Швейцарию. Следствие полагает, что предполагаемый заговор мог быть организован группировкой, связанной с запрещенным в РФ террористическим "Исламским государством"*, а точнее, с его филиалом в Афганистане и Средней Азии.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250827/popytka-2037770301.html
триест
турция
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893354321_77:0:1492:1061_1920x0_80_0_0_0a8d31b2205bea5f3b33f03b670b99dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триест, турция, нидерланды, франциск (хорхе марио бергольо), интерпол
Религия, В мире, Триест, Турция, Нидерланды, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Интерпол
В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска

Piccolo: подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска задержали

© РИА Новости / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 29 авг - РИА Новости. Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения против папы Римского Франциска во время его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, сообщает местная газета Piccolo со ссылкой на материалы следствия.
По данным прокуратуры, 46-летний Хасан Узун был задержан Интерполом в Нидерландах по европейскому ордеру на арест, выданному судом Триеста. После экстрадиции в Италию он был помещён в тюрьму.
Следствие установило, что в баре центрального вокзала города перед приездом понтифика был обнаружен оставленный без присмотра чемодан, внутри которого находился пистолет, заряженный 14 патронами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый оставил багаж и покинул здание вокзала, проявляя признаки явной нервозности. У Узуна, предположительно, было двое сообщников, чья роль в плане устанавливается.
После того, как полиция изъяла чемодан, Узун купил новую сим-карту, уничтожив имевшуюся, и сел на поезд до Милана, а затем попал в Швейцарию.
Следствие полагает, что предполагаемый заговор мог быть организован группировкой, связанной с запрещенным в РФ террористическим "Исламским государством"*, а точнее, с его филиалом в Афганистане и Средней Азии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Обвиняемые в попытке покушения на митрополита скроются при освобождении
27 августа, 04:08
 
РелигияВ миреТриестТурцияНидерландыФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Интерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала