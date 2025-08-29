https://ria.ru/20250829/chp-2038340752.html

В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска

Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения против папы Римского Франциска во время его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, сообщает местная

РИМ, 29 авг - РИА Новости. Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения против папы Римского Франциска во время его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, сообщает местная газета Piccolo со ссылкой на материалы следствия. По данным прокуратуры, 46-летний Хасан Узун был задержан Интерполом в Нидерландах по европейскому ордеру на арест, выданному судом Триеста. После экстрадиции в Италию он был помещён в тюрьму. Следствие установило, что в баре центрального вокзала города перед приездом понтифика был обнаружен оставленный без присмотра чемодан, внутри которого находился пистолет, заряженный 14 патронами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый оставил багаж и покинул здание вокзала, проявляя признаки явной нервозности. У Узуна, предположительно, было двое сообщников, чья роль в плане устанавливается. После того, как полиция изъяла чемодан, Узун купил новую сим-карту, уничтожив имевшуюся, и сел на поезд до Милана, а затем попал в Швейцарию. Следствие полагает, что предполагаемый заговор мог быть организован группировкой, связанной с запрещенным в РФ террористическим "Исламским государством"*, а точнее, с его филиалом в Афганистане и Средней Азии.* Запрещенная в России террористическая организация

