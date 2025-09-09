https://ria.ru/20250909/voyna-2040686103.html

Третья мировая война уже началась, считает Мадуро

Третья мировая война уже началась, считает Мадуро - РИА Новости, 09.09.2025

Третья мировая война уже началась, считает Мадуро

Третья мировая война уже началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT."Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что США, решившие разместить военные корабли в Карибском бассейне, разыгрывают в регионе опасную карту, в том числе для самих себя.Политик также назвал сумасшествием возможное нападение американской армии на Венесуэлу."США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы", — заявил он.В начале августа генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Позже стало известно, что Вашингтон направил к берегам республики три военных корабля с четырьмя тысячами морпехов. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент Дональд Трамп готов задействовать для борьбы с наркотрафиком все элементы американской силы и не исключает возможности военной операции в Венесуэле. В Каракасе назвали действия Штатов провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.

