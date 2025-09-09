Рейтинг@Mail.ru
Третья мировая война уже началась, считает Мадуро
14:50 09.09.2025 (обновлено: 15:54 09.09.2025)
Третья мировая война уже началась, считает Мадуро
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
франциск (хорхе марио бергольо)
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.&quot;Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире&quot;, — отметил глава государства.Он подчеркнул, что США, решившие разместить военные корабли в Карибском бассейне, разыгрывают в регионе опасную карту, в том числе для самих себя.Политик также назвал сумасшествием возможное нападение американской армии на Венесуэлу.&quot;США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы&quot;, — заявил он.В начале августа генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Позже стало известно, что Вашингтон направил к берегам республики три военных корабля с четырьмя тысячами морпехов. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент Дональд Трамп готов задействовать для борьбы с наркотрафиком все элементы американской силы и не исключает возможности военной операции в Венесуэле. В Каракасе назвали действия Штатов провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что США, решившие разместить военные корабли в Карибском бассейне, разыгрывают в регионе опасную карту, в том числе для самих себя.
Политик также назвал сумасшествием возможное нападение американской армии на Венесуэлу.
"США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы", — заявил он.

В начале августа генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Позже стало известно, что Вашингтон направил к берегам республики три военных корабля с четырьмя тысячами морпехов.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент Дональд Трамп готов задействовать для борьбы с наркотрафиком все элементы американской силы и не исключает возможности военной операции в Венесуэле.
В Каракасе назвали действия Штатов провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
