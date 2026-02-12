Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали главные итоги встречи патриарха Московского и папы римского
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:35 12.02.2026 (обновлено: 20:19 12.02.2026)
В РПЦ назвали главные итоги встречи патриарха Московского и папы римского
В РПЦ назвали главные итоги встречи патриарха Московского и папы римского - РИА Новости, 12.02.2026
В РПЦ назвали главные итоги встречи патриарха Московского и папы римского
Главными итогами исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска 10 лет назад в Гаване стала совместная защита гонимых христиан на Ближнем Востоке, в... РИА Новости, 12.02.2026
религия, африка, европа, украина, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, московский патриархат, римско-католическая церковь
Религия, Религия, Африка, Европа, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Римско-католическая церковь

В РПЦ назвали главные итоги встречи патриарха Московского и папы римского

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Ольга Липич. Главными итогами исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска 10 лет назад в Гаване стала совместная защита гонимых христиан на Ближнем Востоке, в Африке и некоторых странах Европы, но потенциал Гаванской декларации еще не исчерпан, рассказал в интервью РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей состоялась 12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ныне покойный папа Римский Франциск по ее итогам подписали Совместное заявление – так называемую "Гаванскую декларацию" из 30 пунктов. В них содержатся призывы к защите христиан Ближнего Востока и Африки, сохранению христианских корней Европы, традиционных ценностей семьи, к справедливому распределению земных благ, выражена озабоченность распространением идеологии секуляризма, абортов, эвтаназии и репродуктивных технологий. Исключаются "прозелитизм" (переманивание верующих) и "униатизм" (отрыв общины от одной церкви для объединения ее с другой), выражены надежды, что "раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм".
"Воля Святейшего патриарха Кирилла и папы Франциска проявилась в том, что сразу после встречи были реализованы конкретные проекты в гуманитарной сфере, по оказанию помощи ближневосточным христианам. Часть из этих проектов имеет свое продолжение до сих пор… Русская церковь десять лет назад первая громко заговорила о бедственном положении христиан в Африке, – и мы видим, что за прошедшие годы эта тема стала уже широко обсуждаемой, на нее обратили внимание политики глобального уровня. При этом Россия и Русская церковь остаются наиболее последовательными в вопросах поддержки африканцев, защиты их религиозных прав и свобод, противодействии неоколониальным тенденциям на континенте", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).
По его словам, "еще не исчерпан потенциал, который был задан на Гаванской встрече", ни один из пунктов совместного заявления не утратил актуальности, РПЦ по-прежнему призывает "к совместной защите гонимых христиан". В частности, Гаванская декларация предостерегала от попыток перенести на религиозную почву разгоравшийся на Украине гражданский конфликт – и, как отметил отец Стефан, "жизнь показала правоту такой позиции": если в некоторых местах на планете гонения на христиан ослабли, то на Украине они усилились. "После Гаванской встречи представителям Московского патриархата удавалось системно доносить до Святого престола те озабоченности, которые мы имели в отношении украинской проблематики. Сохраняются такие возможности и сегодня", - добавил представитель РПЦ.
Актуальным он назвал сотрудничество в гуманитарной сфере. "Мир по-прежнему находится в стадии глобального противостояния держав, балансирования на грани пропасти, и кто, как не христиане, обязаны быть его "светом" и "гласом вопиющего в пустыне"… Крайне важны совместные усилия по сохранению межрелигиозного мира, защите семьи, жизни и достоинства людей. Или, например, развивающиеся биотехнологии, эксперименты в сфере искусственного интеллекта — вряд ли сегодня кто-то из христианских общин в одиночку способен отслеживать эти процессы и давать им научно проработанную, основанную на Евангелии оценку. Очевидно, что это сфера необходимого приложения совместных усилий", - отметил отец Стефан.
В Гаванском заявлении, напомнил он, прямо говорится, что христиане в Европе "все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними". Документ, по словам представителя РПЦ, уделяет особое внимание проблеме дискриминации христиан на Западе "со стороны политических сил, движимых секулярной идеологией". "В декларации содержится призыв к христианам объединиться ради того, чтобы "Европа сохранила свою душу, сформированную двухтысячелетней христианской традицией". Этот призыв с каждым годом становится все более актуальным, как и потребность сотрудничества Церквей в данном вопросе", - заключил собеседник агентства.
