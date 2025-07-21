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Митрополит РПЦ встретится с папой римским - РИА Новости, 21.07.2025
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Религия
 
16:59 21.07.2025 (обновлено: 17:00 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/religiya-2030448391.html
Митрополит РПЦ встретится с папой римским
Митрополит РПЦ встретится с папой римским - РИА Новости, 21.07.2025
Митрополит РПЦ встретится с папой римским
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк в субботу проведет встречу с папой Римским... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:59:00+03:00
2025-07-21T17:00:00+03:00
религия
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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ВАТИКАН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк в субботу проведет встречу с папой Римским Львом XIV в Ватикане, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле. "Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником РПЦ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что митрополит Антоний присутствовал на погребении папы Римского Франциска в конце апреля. На церемонии интронизации РПЦ 18 мая представил митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко).
https://ria.ru/20250526/vatikan-2019117742.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
Митрополит РПЦ встретится с папой римским

Митрополит РПЦ Севрюк встретится с папой римским Львом XIV в Ватикане

© Getty Images / Vatican PoolПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Vatican Pool
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк в субботу проведет встречу с папой Римским Львом XIV в Ватикане, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле.
"Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником РПЦ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что митрополит Антоний присутствовал на погребении папы Римского Франциска в конце апреля. На церемонии интронизации РПЦ 18 мая представил митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко).
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РелигияВ миреВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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