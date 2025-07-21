https://ria.ru/20250721/religiya-2030448391.html

Митрополит РПЦ встретится с папой римским

Митрополит РПЦ встретится с папой римским - РИА Новости, 21.07.2025

Митрополит РПЦ встретится с папой римским

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк в субботу проведет встречу с папой Римским... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:59:00+03:00

2025-07-21T16:59:00+03:00

2025-07-21T17:00:00+03:00

религия

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франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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ВАТИКАН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний Севрюк в субботу проведет встречу с папой Римским Львом XIV в Ватикане, сообщил РИА Новости информированный источник при Святом престоле. "Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником РПЦ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что митрополит Антоний присутствовал на погребении папы Римского Франциска в конце апреля. На церемонии интронизации РПЦ 18 мая представил митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко).

https://ria.ru/20250526/vatikan-2019117742.html

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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат