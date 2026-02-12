В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Интерес к православной духовности в католическом мире растёт, сказал РИА Новости в интервью о десятилетии встречи в Гаване патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"Мы видим возрастающий интерес в католическом мире к православной духовности. Это может быть связано с общим охлаждением религиозной жизни на Западе", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, Гаванская встреча предстоятелей двух крупнейших христианских церквей не предполагала обсуждения богословских вопросов. "Если говорить о богословских различиях между православными и католиками, то в этой сфере ничего не изменилось. Догматическое учение, как во многом и духовная практика Католической церкви, сохраняет те неприемлемые для православных моменты, о которых хорошо известно. Богословский диалог продолжается на академическом уровне, и его перспективы пока туманны", – отметил собеседник агентства.