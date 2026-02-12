https://ria.ru/20260212/tserkov-2073840846.html
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков - РИА Новости, 12.02.2026
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
Интерес к православной духовности в католическом мире растёт, сказал РИА Новости в интервью о десятилетии встречи в Гаване патриарха Московского Кирилла и папы... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:40:00+03:00
2026-02-12T10:40:00+03:00
2026-02-12T17:25:00+03:00
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
Иеромонах Стефан: интерес к православной духовности в католическом мире растет
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Интерес к православной духовности в католическом мире растёт, сказал РИА Новости в интервью о десятилетии встречи в Гаване патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"Мы видим возрастающий интерес в католическом мире к православной духовности. Это может быть связано с общим охлаждением религиозной жизни на Западе", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).
По его словам, Гаванская встреча предстоятелей двух крупнейших христианских церквей не предполагала обсуждения богословских вопросов. "Если говорить о богословских различиях между православными и католиками, то в этой сфере ничего не изменилось. Догматическое учение, как во многом и духовная практика Католической церкви, сохраняет те неприемлемые для православных моменты, о которых хорошо известно. Богословский диалог продолжается на академическом уровне, и его перспективы пока туманны", – отметил собеседник агентства.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла папы Римского Франциска
(ныне покойного), ставшая первой в истории личной встречей предстоятелей РПЦ
и РКЦ, состоялась 12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны
.