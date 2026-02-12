Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:40 12.02.2026 (обновлено: 17:25 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/tserkov-2073840846.html
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков - РИА Новости, 12.02.2026
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
Интерес к православной духовности в католическом мире растёт, сказал РИА Новости в интервью о десятилетии встречи в Гаване патриарха Московского Кирилла и папы... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:40:00+03:00
2026-02-12T17:25:00+03:00
гавана
франциск (хорхе марио бергольо)
московский патриархат
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783836879_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_258940beb93ed0194c225876796c4ab2.jpg
https://ria.ru/20260209/saburov-2073222597.html
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783836879_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_3e0eadaaad12f3da719af5836c936daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, франциск (хорхе марио бергольо), московский патриархат, русская православная церковь
Гавана, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков

Иеромонах Стефан: интерес к православной духовности в католическом мире растет

© РИА НовостиИеромонах Стефан (Игумнов)
Иеромонах Стефан (Игумнов) - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Иеромонах Стефан (Игумнов). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Интерес к православной духовности в католическом мире растёт, сказал РИА Новости в интервью о десятилетии встречи в Гаване патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"Мы видим возрастающий интерес в католическом мире к православной духовности. Это может быть связано с общим охлаждением религиозной жизни на Западе", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).
По его словам, Гаванская встреча предстоятелей двух крупнейших христианских церквей не предполагала обсуждения богословских вопросов. "Если говорить о богословских различиях между православными и католиками, то в этой сфере ничего не изменилось. Догматическое учение, как во многом и духовная практика Католической церкви, сохраняет те неприемлемые для православных моменты, о которых хорошо известно. Богословский диалог продолжается на академическом уровне, и его перспективы пока туманны", – отметил собеседник агентства.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла папы Римского Франциска (ныне покойного), ставшая первой в истории личной встречей предстоятелей РПЦ и РКЦ, состоялась 12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе
9 февраля, 15:31
 
РелигияГаванаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Московский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала