В Риме прошел концерт солистки Большого театра Анны Аглатовой

ВАТИКАН, 5 дек – РИА Новости. Благотворительный концерт с участием солистки Большого театра Анны Аглатовой прошел в Риме в базилике Сан-Лоренцо-ин-Дамазо, передает корреспондент РИА Новости.
В программу вечера, организованного Международным фондом культуры и науки "Гармония" при содействии посольства России при Ватикане, вошли произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Джузеппе Верди и Франца Шуберта. Помимо сопрано Аглатовой, их исполнили скрипачи: народный артист России Захар Брон, заслуженный артист РФ Авнэр Вэриус, а также камерный оркестр "Виртуозы Италии". Духовная музыка прозвучала в стенах базилики, которая, как и окружающий ее дворец Палаццо делла Канчеллерия, пользуется принципом экстерриториальности и относится ко владениям Святого престола.
Как рассказала Аглатова российским журналистам, концерт в римской базилике удалось провести только с третьего раза, причем весной этого года причиной отменой стала кончина папы Римского Франциска.
"Аве Мария" Шуберта я решила исполнить на латыни: думаю, что так это будет намного правильнее, хотя все знают, что там немецкий текст. Изначально первые концерты должны были быть в апреле-мае, когда скончался Папа. Так что и Шуберт, и Верди сегодня будут посвящены памяти великого человека, миротворца", - сказала Аглатова перед концертом.
Посол России при Святом престоле Иван Солтановский рассказал слушателям, что концерт проходит под эгидой Юбилейного года, который в этом году отмечает Римско-католическая церковь.
"Музыка во все времена оставалась мостом между людьми, народами и традициями. Когда слова умолкают, она продолжает говорить. Духовная музыка, в частности, напоминает нам о ценностях веры, надежды и взаимного уважения", - заявил посол.
Он подчеркнул, что приезд российских музыкантов делает из этого концерта "настоящую праздничную встречу мировой культуры".
"То, что мы смогли собраться здесь, в этой прекрасной базилике, после всех трудностей и переносов, имеет для нас особое значение. Ваше присутствие показывает, что в нашей жизни все ещё есть место красоте, которая объединяет, а не разделяет", - сказал дипломат.
