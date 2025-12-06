В Риме прошел концерт солистки Большого театра Анны Аглатовой

ВАТИКАН, 5 дек – РИА Новости. Благотворительный концерт с участием солистки Большого театра Анны Аглатовой прошел в Риме в базилике Сан-Лоренцо-ин-Дамазо, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказала Аглатова российским журналистам, концерт в римской базилике удалось провести только с третьего раза, причем весной этого года причиной отменой стала кончина папы Римского Франциска

"Аве Мария" Шуберта я решила исполнить на латыни: думаю, что так это будет намного правильнее, хотя все знают, что там немецкий текст. Изначально первые концерты должны были быть в апреле-мае, когда скончался Папа. Так что и Шуберт, и Верди сегодня будут посвящены памяти великого человека, миротворца", - сказала Аглатова перед концертом.

Посол России при Святом престоле Иван Солтановский рассказал слушателям, что концерт проходит под эгидой Юбилейного года, который в этом году отмечает Римско-католическая церковь

"Музыка во все времена оставалась мостом между людьми, народами и традициями. Когда слова умолкают, она продолжает говорить. Духовная музыка, в частности, напоминает нам о ценностях веры, надежды и взаимного уважения", - заявил посол.

Он подчеркнул, что приезд российских музыкантов делает из этого концерта "настоящую праздничную встречу мировой культуры".