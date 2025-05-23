https://ria.ru/20250523/rpts-2018740057.html

В РПЦ отреагировали на критику Ватикана как площадки для переговоров

В РПЦ отреагировали на критику Ватикана как площадки для переговоров - РИА Новости, 23.05.2025

В РПЦ отреагировали на критику Ватикана как площадки для переговоров

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов в разговоре с РИА Новости выразил согласие с негативной оценкой Ватикана как переговорной... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:42:00+03:00

2025-05-23T17:42:00+03:00

2025-05-23T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов в разговоре с РИА Новости выразил согласие с негативной оценкой Ватикана как переговорной площадки РФ и Украины министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Лавров на посольской конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов" в пятницу сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. "Совершенно согласен с оценкой нашего уважаемого министра. Римско-католический епископ Киево-Житомирский Виталий Кривицкий, состоящий в непосредственном подчинении Ватикана, прошлым летом публично заявлял, что согласен с инициативами по запрету УПЦ. Несмотря на то, что эти заявления противоречили позиции, выражавшейся папой Римским Франциском, никакого официального дистанцирования Ватикана от этих нападок на каноническую Православную Церковь на Украине, насколько мне известно, не последовало", – сказал протоиерей Николай Балашов РИА Новости. При всех возможных положительных оценках ряда миротворческих инициатив и заявлений Святого престола, добавил советник патриарха, нельзя не отметить ярко проявляющуюся на самой Украине агрессивную и деструктивную роль подконтрольной Ватикану Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), поддерживающей и оправдывающей принятие закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Уния, за которой стоял Папский престол, оставила тяжкий и страшный след в истории Юго-Западной Руси. Об этом много писал, в частности, классик украинской литературы Тарас Шевченко. Поэтому идея о Ватикане как подходящем месте встречи и мирных переговоров Украины и России могла бы приглянуться лишь тем, кто плохо учил историю", – заключил протоиерей Балашов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250522/italiya-2018369334.html

https://ria.ru/20250520/peskov-2017965107.html

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