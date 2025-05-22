https://ria.ru/20250522/vatikan-2018395741.html

WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане

WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане - РИА Новости, 22.05.2025

WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:36:00+03:00

2025-05-22T07:36:00+03:00

2025-05-22T13:30:00+03:00

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пьетро паролин

франциск (хорхе марио бергольо)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога. "Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", - сообщает газета. Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ватикан, россия, украина, марко рубио, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025