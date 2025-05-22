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WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане - РИА Новости, 22.05.2025
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07:36 22.05.2025 (обновлено: 13:30 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vatikan-2018395741.html
WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане
WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане - РИА Новости, 22.05.2025
WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане
Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:36:00+03:00
2025-05-22T13:30:00+03:00
в мире
ватикан
россия
украина
марко рубио
пьетро паролин
франциск (хорхе марио бергольо)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога. "Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", - сообщает газета. Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html
https://ria.ru/20250522/italiya-2018369334.html
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в мире, ватикан, россия, украина, марко рубио, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Ватикан, Россия, Украина, Марко Рубио, Пьетро Паролин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
WSJ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане

WSJ: переговоры России и Украины могут начаться в Ватикане в середине июня

© РИА Новости / Евгения Петрова Ватикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгения Петрова
Ватикан. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп в прошлое воскресенье заявил европейским лидерам, что может направить на эти переговоры американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кремле прокомментировали предложение Ватикана о переговорах с Украиной
Вчера, 13:07
"Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", - сообщает газета.
Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Итальянские чиновники обещали России безопасный проезд в Ватикан, пишут СМИ
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В миреВатиканРоссияУкраинаМарко РубиоПьетро ПаролинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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