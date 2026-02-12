Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ прокомментировали отношения с католическим миром
18:23 12.02.2026
В РПЦ прокомментировали отношения с католическим миром
Отношения православных христиан и католического мира остаются сложными, заявил в интервью РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних... РИА Новости, 12.02.2026
религия, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, римско-католическая церковь, московский патриархат
Религия, Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Московский Патриархат
Иеромонах Стефан: отношения православных и католиков остаются сложными

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отношения православных христиан и католического мира остаются сложными, заявил в интервью РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"Контекст отношений между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, и шире – между православным и католическим миром, остается сложным. В их повестке имеется немало проблемных вопросов", – сказал иеромонах Стефан (Игумнов).
Иеромонах Стефан Игумнов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В РПЦ ответили на вопрос о встрече патриарха Московского и папы римского
Вчера, 17:30
По его словам, православных заботит то, что в Римско-католической церкви обострились вызовы, связанные с ее позицией по теме традиционных ценностей. "Так, в 2023 году была принята декларация конгрегации вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию" - о благословении людей, состоящих в невенчанных гетеросексуальных союзах и однополых парах – ред.), представляющая угрозу институту семьи. Она вызвала резко отрицательную реакцию в православном мире и неприятие у многих католиков. Критический богословский анализ ее текста был проведен в Русской православной церкви", - отметил отец Стефан.
В РПЦ, добавил он, продолжают наблюдать за тем, какова динамика развития этой темы в Католической церкви. "Очевидно, что если она будет иметь тревожный для нас характер, то это затормозит сотрудничество католиков и православных", - подчеркнул собеседник агентства.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе
9 февраля, 15:31
В сфере богословия, по его словам, между православными и католиками сохраняются различия. Богословский диалог с католиками ведется в рамках соответствующей Смешанной православно-католической комиссии уже несколько десятилетий и пока ни к чему не привел, пояснил он.
"Гаванская встреча (патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска 12 февраля 2016 года – ред.) и подписанное по ее итогам заявление не предполагали вынесения на повестку двустороннего сотрудничества решения богословских вопросов. Никакой "унии", конечно, не готовилось и не могло в принципе быть", – заверил иеромонах.
Он отметил важность совместных усилий христиан по сохранению межрелигиозного мира. "Любое сотрудничество, особенно между христианами, направленное на решение проблем в сфере нравственности, способно умножить усилия, прилагаемые каждой из общин в отдельности. В том числе, такое сотрудничество мы предлагаем и Римско-католической церкви", – сказал представитель РПЦ.
Иеромонах Стефан (Игумнов) - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В РПЦ отметили рост интереса к православной духовности у католиков
Вчера, 10:40
 
