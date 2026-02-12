В РПЦ ответили на вопрос о встрече патриарха Московского и папы римского

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Достаточных условий для встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Львом XIV нет, сообщил в интервью РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"Новая встреча предстоятелей Русской православной церкви и Римско-католической церкви не готовится. Для нее нет ни повода, ни достаточных условий. Взаимодействие развивается на регулярной основе на церковно-дипломатическом и рабочем уровнях", – сказал иеромонах Стефан (Игумнов).

Он отметил, что еще не исчерпан потенциал, который был задан на Гаванской встрече патриарха Кирилла с папой Франциском, и ни один из пунктов Гаванского заявления не утратил актуальности и не вычеркнут из повестки дня. "Со стороны Московского патриархата сохраняется готовность к выстраиванию конструктивного диалога с Ватиканом. Остается широкое пространство для обсуждения злободневных вопросов", – добавил собеседник агентства.

Обе стороны, по его мнению, не утратили готовность слышать друг друга и использовать возможности для выработки совместных ответов на вызовы современности.

"Гаванское заявление, как о том было сказано сразу после его подписания, может служить основой и для более широкого межхристианского и межрелигиозного соработничества в защиту традиционной нравственности, семьи, детей, бедных и стариков, в противодействии социальному неравенству, пропаганде убийства детей во чреве матери, экспериментам в сфере биотехнологий, агрессивному натиску секулярной идеологии, попыткам исключить даже упоминание о Боге из публичного пространства", – отметил представитель РПЦ.