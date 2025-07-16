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В РПЦ объяснили, почему Ватикан не место для переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.07.2025
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Религия
 
14:31 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vatikan-2029470796.html
В РПЦ объяснили, почему Ватикан не место для переговоров России и Украины
В РПЦ объяснили, почему Ватикан не место для переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.07.2025
В РПЦ объяснили, почему Ватикан не место для переговоров России и Украины
Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) малоуправляема из Ватикана, она имеет "особое мнение" по многим вопросам, и это осложняет отношения Русской... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:31:00+03:00
2025-07-16T14:31:00+03:00
религия
украина
ватикан
папа римский
украинская православная церковь
римско-католическая церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) малоуправляема из Ватикана, она имеет "особое мнение" по многим вопросам, и это осложняет отношения Русской православной и Римско-католической церквей, вместе с тем Ватикан не опровергает заявления УГКЦ против Украинской православной церкви, и это мешает Ватикану стать нейтральной площадкой для переговоров по украинскому конфликту, следует из интервью главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка) в эфире радио Sputnik. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В мае в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа-уроженец США. Митрополит Антоний напомнил, что покойный папа Римский Франциск был одним из немногих, кто на Западе публично выступал в поддержку Украинской православной церкви, в частности, когда украинские власти изгоняли монахов из Киево-Печерской лавры, он сказал о том, что скорбит вместе с ними и что он сердцем болеет о том, что происходит. "Он (папа Франциск – ред.) выступал и против закона, теперь уже вступившего на Украине в силу - о запрете Украинской православной церкви (закона, дающего возможность запретить УПЦ - ред.). За что, кстати, потом подвергся жесткой критике, в том числе со стороны украинских греко-католиков, которые его обвиняли, чуть ли не в том, что он агент влияния России… Вспоминая, как они отреагировали на встречу патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване (в 2016 году – ред.), на их совместную декларацию, как они папу критиковали… Я думаю, что это (Украинская греко-католическая церковь, которая формально подчиняется папе Римскому – ред.) - малоуправляемая часть Католической церкви", - сказал митрополит Антоний. Он напомнил, что служил в Риме и понимает, что для Римско-католической церкви (РКЦ) украинские грекокатолики - "это непростая тема", хотя об этом и не принято говорить публично. "Украинская греко-католическая церковь имеет особое мнение по очень многим вопросам, что, конечно, осложняет даже и на нынешнем этапе наши отношения с Римско-католической церковью, потому что откровенно русофобские заявления, которые сегодня делает руководство этой греко-католической церкви, идут вразрез с тем, о чем заявляет официальное руководство Ватикана, начиная от Папы Римского. Но, с другой стороны, мы не слышали ни разу, чтобы заявления греко-католических иерархов были опровергнуты или оспорены (руководством РКЦ - ред.)", - подчеркнул глава ОВЦС. Он также рассказал, может ли Ватикан стать местом проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. "На мой взгляд, те, кто готовы принимать мирные переговоры, должны придерживаться очень взвешенной и максимально нейтральной позиции. А с учетом позиции УГКЦ… Мы никогда не слышали ни одного опровержения того, о чем греко-католики говорили. Когда на Украине президент Зеленский решил обсудить с представителями религиозных организаций Украины перспективы запрета Украинской православной церкви - канонической церкви Московского патриархата, то католический епископ (УГКЦ - ред.) публично поддержал этот законопроект. И никто в Ватикане от этой позиции (УГКЦ – ред.) не открестился, никто его за это не критиковал. О каком тогда нейтралитете или непредвзятости можно здесь говорить?" - заключил митрополит Антоний. Украинское униатство появились в результате перехода части духовенства Киевской митрополии в подчинение папы Римского в 1596 году - это соглашение получило название Брестская уния. Принявшие унию изменили веру на католическую, но сохранили внешнюю форму богослужений – византийский обряд. Униатская церковь распространялась на исторически русских землях, находившихся тогда в составе Речи Посполитой, которая проводила политику насильственного окатоличивания русского населения. Сейчас униатство распространено в основном на территории западной Украины. Ранее в диалоге с РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов отмечал агрессивную и деструктивную роль Украинской греко-католической церкви, поддерживающей и оправдывающей принятие на Украине закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20250709/vatikan-2028170632.html
https://ria.ru/20250716/pismo-2029457755.html
https://ria.ru/20250523/rpts-2018740057.html
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украина, ватикан, папа римский, украинская православная церковь, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия
Религия, Украина, Ватикан, Папа Римский, Украинская православная церковь, Римско-католическая церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Россия
В РПЦ объяснили, почему Ватикан не место для переговоров России и Украины

Митрополит Антоний: Ватикан из-за греко-католиков не подходит для переговоров

© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) малоуправляема из Ватикана, она имеет "особое мнение" по многим вопросам, и это осложняет отношения Русской православной и Римско-католической церквей, вместе с тем Ватикан не опровергает заявления УГКЦ против Украинской православной церкви, и это мешает Ватикану стать нейтральной площадкой для переговоров по украинскому конфликту, следует из интервью главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка) в эфире радио Sputnik.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В мае в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа-уроженец США.
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. 9 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Папа Римский предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане
9 июля, 16:26
Митрополит Антоний напомнил, что покойный папа Римский Франциск был одним из немногих, кто на Западе публично выступал в поддержку Украинской православной церкви, в частности, когда украинские власти изгоняли монахов из Киево-Печерской лавры, он сказал о том, что скорбит вместе с ними и что он сердцем болеет о том, что происходит. "Он (папа Франциск – ред.) выступал и против закона, теперь уже вступившего на Украине в силу - о запрете Украинской православной церкви (закона, дающего возможность запретить УПЦ - ред.). За что, кстати, потом подвергся жесткой критике, в том числе со стороны украинских греко-католиков, которые его обвиняли, чуть ли не в том, что он агент влияния России… Вспоминая, как они отреагировали на встречу патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване (в 2016 году – ред.), на их совместную декларацию, как они папу критиковали… Я думаю, что это (Украинская греко-католическая церковь, которая формально подчиняется папе Римскому – ред.) - малоуправляемая часть Католической церкви", - сказал митрополит Антоний.
Он напомнил, что служил в Риме и понимает, что для Римско-католической церкви (РКЦ) украинские грекокатолики - "это непростая тема", хотя об этом и не принято говорить публично.
"Украинская греко-католическая церковь имеет особое мнение по очень многим вопросам, что, конечно, осложняет даже и на нынешнем этапе наши отношения с Римско-католической церковью, потому что откровенно русофобские заявления, которые сегодня делает руководство этой греко-католической церкви, идут вразрез с тем, о чем заявляет официальное руководство Ватикана, начиная от Папы Римского. Но, с другой стороны, мы не слышали ни разу, чтобы заявления греко-католических иерархов были опровергнуты или оспорены (руководством РКЦ - ред.)", - подчеркнул глава ОВЦС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Москалькова заявила, что папа римский получил ее письмо о россиянах в Сумах
Вчера, 13:45
Он также рассказал, может ли Ватикан стать местом проведения мирных переговоров по украинскому конфликту.
"На мой взгляд, те, кто готовы принимать мирные переговоры, должны придерживаться очень взвешенной и максимально нейтральной позиции. А с учетом позиции УГКЦ… Мы никогда не слышали ни одного опровержения того, о чем греко-католики говорили. Когда на Украине президент Зеленский решил обсудить с представителями религиозных организаций Украины перспективы запрета Украинской православной церкви - канонической церкви Московского патриархата, то католический епископ (УГКЦ - ред.) публично поддержал этот законопроект. И никто в Ватикане от этой позиции (УГКЦ – ред.) не открестился, никто его за это не критиковал. О каком тогда нейтралитете или непредвзятости можно здесь говорить?" - заключил митрополит Антоний.
Украинское униатство появились в результате перехода части духовенства Киевской митрополии в подчинение папы Римского в 1596 году - это соглашение получило название Брестская уния. Принявшие унию изменили веру на католическую, но сохранили внешнюю форму богослужений – византийский обряд. Униатская церковь распространялась на исторически русских землях, находившихся тогда в составе Речи Посполитой, которая проводила политику насильственного окатоличивания русского населения. Сейчас униатство распространено в основном на территории западной Украины.
Ранее в диалоге с РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов отмечал агрессивную и деструктивную роль Украинской греко-католической церкви, поддерживающей и оправдывающей принятие на Украине закона о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В РПЦ отреагировали на критику Ватикана как площадки для переговоров
23 мая, 17:42
 
РелигияУкраинаВатиканПапа РимскийУкраинская православная церковьРимско-католическая церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРоссия
 
 
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