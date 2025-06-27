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Икона Богоматери, освященная папой Франциском, вернулась в Москву - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
15:30 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/ikona-2025846499.html
Икона Богоматери, освященная папой Франциском, вернулась в Москву
Икона Богоматери, освященная папой Франциском, вернулась в Москву - РИА Новости, 27.06.2025
Икона Богоматери, освященная папой Франциском, вернулась в Москву
Икона Пресвятой Богородицы, освященная папой Римским Франциском для России, вернулась в Москву, сообщил Telegram-канал католической архиепархии Божией Матери в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:30:00+03:00
2025-06-27T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Икона Пресвятой Богородицы, освященная папой Римским Франциском для России, вернулась в Москву, сообщил Telegram-канал католической архиепархии Божией Матери в Москве. "Двадцать шестого июня в Кафедральном соборе епархии св. Иосифа в Иркутске, во время торжественной Литургии под предстоятельством епископа Кирилла Климовича, прошла передача, так называемый отпуст, иконы Пресвятой Богородицы, образа Salus Populi Romani (Спасение римского народа) для дальнейшего паломничества по московской Архиепархии… Утром 27 июня список иконы Salus Populi Romani прибыл в Москву", – говорится в сообщении. Торжественное сретение иконы произойдёт в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в пятницу вечером. Предыдущий папа Римский Франциск освятил 25 октября 2024 года список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani, которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. По преданию икона была написана апостолом Лукой. Икона была пронесена по католическим приходам России. Из Москвы она отправилась в епархию Преображения Господня в Новосибирске. В конце марта 2025 года образ привезли в Иркутск в епархию святого Иосифа. После возвращения в Москву, где она, как сообщалось ранее, пробудет до конца сентября, образ повезут в Саратов, где он останется до 27 декабря.
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Религия, Москва, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Папа Римский, Умер папа римский Франциск
Икона Богоматери, освященная папой Франциском, вернулась в Москву

Освященная папой Франциском икона Пресвятой Богородицы вернулась в Москву

© Фото : Архиепархия Божией Матери в МосквеИкона Пресвятой Богородицы, освященная папой Римским Франциском для России, вернулась в Москву
Икона Пресвятой Богородицы, освященная папой Римским Франциском для России, вернулась в Москву - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Архиепархия Божией Матери в Москве
Икона Пресвятой Богородицы, освященная папой Римским Франциском для России, вернулась в Москву
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Икона Пресвятой Богородицы, освященная папой Римским Франциском для России, вернулась в Москву, сообщил Telegram-канал католической архиепархии Божией Матери в Москве.
«
"Двадцать шестого июня в Кафедральном соборе епархии св. Иосифа в Иркутске, во время торжественной Литургии под предстоятельством епископа Кирилла Климовича, прошла передача, так называемый отпуст, иконы Пресвятой Богородицы, образа Salus Populi Romani (Спасение римского народа) для дальнейшего паломничества по московской Архиепархии… Утром 27 июня список иконы Salus Populi Romani прибыл в Москву", – говорится в сообщении.
Торжественное сретение иконы произойдёт в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в пятницу вечером.
Предыдущий папа Римский Франциск освятил 25 октября 2024 года список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani, которая почитается католиками как чудотворная, для архиепархии Божией Матери с центром в Москве. По преданию икона была написана апостолом Лукой.
Икона была пронесена по католическим приходам России. Из Москвы она отправилась в епархию Преображения Господня в Новосибирске. В конце марта 2025 года образ привезли в Иркутск в епархию святого Иосифа. После возвращения в Москву, где она, как сообщалось ранее, пробудет до конца сентября, образ повезут в Саратов, где он останется до 27 декабря.
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