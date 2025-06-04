https://ria.ru/20250604/putin-2020965405.html
Путин и папа римский выразили настрой на сотрудничество в защите христиан
Путин и папа римский выразили настрой на сотрудничество в защите христиан - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и папа римский выразили настрой на сотрудничество в защите христиан
Президент РФ Владимир Путин и папа Римский Лев XIV выразили настрой на углубление сотрудничества по защите христиан и христианских святынь, в частности на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:28:00+03:00
2025-06-04T20:28:00+03:00
2025-06-04T20:28:00+03:00
религия
россия
ближний восток
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский лев xiv
ватикан
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и папа Римский Лев XIV выразили настрой на углубление сотрудничества по защите христиан и христианских святынь, в частности на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор президента РФ с папой Римским состоялся в среду вечером. "С обеих сторон отмечен большой личный вклад папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также - в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/papa_rimskiy-2015918610.html
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россия, ближний восток, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский лев xiv, ватикан
Религия, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа римский Лев XIV, Ватикан
Путин и папа римский выразили настрой на сотрудничество в защите христиан
Путин и папа Лев XIV настроены на сотрудничество в защите христиан