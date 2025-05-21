https://ria.ru/20250521/merts-2018345094.html

Мерц не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине

Мерц не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.05.2025

Мерц не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 21.05.2025

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фридрих мерц

пьетро паролин

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине. "В настоящее время нет никаких признаков того, что эта война скоро закончится", - сказал Мерц, выступая на Дне строительной индустрии. Его слова приводит издание Bild. Канцлер заявил, что идут попытки прекращения конфликта всеми возможными дипломатическими средствами, и выразил надежду, что в Ватикане удастся собрать стороны конфликта для конструктивного обсуждения. По словам Мерца, важно, чтобы Германия играла "активную, поддерживающую и сильную" роль. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

https://ria.ru/20250514/merts-2016916927.html

https://ria.ru/20250518/merts-2017641350.html

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в мире, ватикан, германия, украина, фридрих мерц, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо)