https://ria.ru/20250521/rossija-2018233779.html

Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине

Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 21.05.2025

Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине

Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:53:00+03:00

2025-05-21T12:53:00+03:00

2025-05-21T12:53:00+03:00

в мире

ватикан

россия

украина

дмитрий песков

пьетро паролин

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. "Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему регулированию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения Папа Римский Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане. Накануне лидеры ряда европейских стран-союзниц Украины в разговоре с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Льва принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

https://ria.ru/20250521/zakharova-2018176881.html

https://ria.ru/20250519/tramp-2017938545.html

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в мире, ватикан, россия, украина, дмитрий песков, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо)