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Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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12:53 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rossija-2018233779.html
Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине
Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине
Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:53:00+03:00
2025-05-21T12:53:00+03:00
в мире
ватикан
россия
украина
дмитрий песков
пьетро паролин
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. "Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему регулированию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения Папа Римский Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане. Накануне лидеры ряда европейских стран-союзниц Украины в разговоре с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Льва принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта. Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20250521/zakharova-2018176881.html
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938545.html
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в мире, ватикан, россия, украина, дмитрий песков, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Ватикан, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Пьетро Паролин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Песков высказался об усилиях других стран в мирном процессе по Украине

Песков: РФ приветствует усилия всех стран по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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"Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему регулированию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения Папа Римский Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане.
Накануне лидеры ряда европейских стран-союзниц Украины в разговоре с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским положительно оценили готовность папы Льва принять мирные переговоры между Россией и Украиной в Ватикане.
В пятницу госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в субботу мнение, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортно для обеих сторон конфликта.
Папа Лев на прошлой неделе заявил о готовности Святого престола выступить посредником в урегулировании военных конфликтов в мире. Выступая на встрече с представителями Восточных церквей, он заявил, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
Папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. О предоставлении Ватикана как площадки для переговоров говорил и сам Паролин. В мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
19 мая, 20:43
 
В миреВатиканРоссияУкраинаДмитрий ПесковПьетро ПаролинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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