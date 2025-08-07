https://ria.ru/20250807/vatikan-2033855574.html
Глава союза староверов назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Глава союза староверов назвал возможное место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Глава союза староверов назвал возможное место встречи Путина и Трампа
Ватикан рассматривается как возможное место встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, сказал РИА Новости глава Всемирного союза староверов... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ватикан рассматривается как возможное место встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, сказал РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общался с предыдущим понтификом папой Франциском. "Мне сообщили что Ватикан возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе", – сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на источник в Ватикане. Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским ранее заявлял о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины. Президент США Дональд Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но звонок еще не запланирован, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Рубио добавил, что перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой.
