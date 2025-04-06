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Клиническая смерть и забитый сын: тайная жизнь Елены Яковлевой - РИА Новости, 06.04.2025
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09:00 06.04.2025
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Клиническая смерть и забитый сын: тайная жизнь Елены Яковлевой
Клиническая смерть и забитый сын: тайная жизнь Елены Яковлевой - РИА Новости, 06.04.2025
Клиническая смерть и забитый сын: тайная жизнь Елены Яковлевой
Громкая слава к актрисе Елене Яковлевой пришла после знаменитой роли валютной проститутки в фильме "Интердевочка", а затем всё пошло по накатанной: яркие... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:00:00+03:00
2025-04-06T09:00:00+03:00
шоубиз
нижнеудинск
елена яковлева
иркутская область
харьков
георгий юнгвальд-хилькевич
петр тодоровский
гитис
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Громкая слава к актрисе Елене Яковлевой пришла после знаменитой роли валютной проститутки в фильме "Интердевочка", а затем всё пошло по накатанной: яркие разноплановые роли в сериалах и полнометражных лентах, сильные и запоминающиеся персонажи на сцене.Сложно представить, что когда-то сегодняшняя звезда театра и кино работала библиотекарем, картографом и комплектовщицей на заводе. Непросто складывалась и личная жизнь актрисы.Из комплектовщиц на заводе в ГИТИСБольшую часть своего детства Елена провела в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1978 году, окончив среднюю школу № 138 в Харькове, работала библиотекарем и картографом.Затем устроилась комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Но Елена мечтала стать актрисой, свою зарплату откладывала на поездку в Москву и в 1980 году с первой попытки поступила в ГИТИС.Свою первую роль Елена Яковлева сыграла в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Двое под одним зонтом" в 1983 году. Но на весь СССР знаменитой актрису сделала героиня Таня Зайцева из культовой картины "Интердевочка" в 1989 году режиссера Петра Тодоровского. На роль пробовались уже именитые красотки Ирина Розанова, Татьяна Догилева, Ингеборга Дапкунайте, но режиссер неожиданно для всех утвердил на главную роль "ночной бабочки" никому не известную тогда актрису.И не ошибся в своем выборе. Уже потом появились хладнокровная Каменская, хирург Ирина Павлова в "Склифосовском", а долгое время актрису ассоциировали с так ярко сыгранной "Интердевочкой".Уже больше тридцати лет счастлива в бракеВпрочем, в отличие от сыгранной героини, у актрисы было мало романов. Елена Яковлева была замужем дважды. Со своим первым мужем, актером Сергеем Юлиным, она познакомилась, когда оба были студентами ГИТИСа. Молодые люди быстро оформили брак, но просуществовал он всего полгода.Свою вторую и главную любовь, артиста Валерием Шальных, Елена встретила в театре "Современник". С ним она уже более тридцати лет счастлива в браке. Поначалу коллеги были просто приятелями, а затем стали жить вместе, ютились в комнате в общежитии, затем — в небольшой квартирке напротив "Матросской тишины".Так продолжалось почти пять лет, пока в какой-то момент пара решила расписаться, чтобы на гастролях заселяться в один номер.Впрочем, об этом шаге артистка никогда не жалела, несмотря на мысли о разводе, возникавшие во время бурных ссор, всерьез и надолго супруги никогда не расходились.В 1992 году у супругов родился сын Денис, известный своей любовью к татуировкам.Как довели сынаСын актрисы довольно часто попадает в объективы СМИ. Вниманием к своей персоне Денис во многом обязан своим многочисленным татуировкам, особенно на лице.Своеобразное хобби началось с возмущения парня работой почтовой службы: новогодние подарки родителям пришли с опозданием, и в знак протеста Шальных набил надпись "Русская почта".Звезда была против татуировок своего сына, но всегда старалась его защитить: "Зато сын не наркоман, не негодяй, а человек, занимающийся бодибилдингом и ведущий здоровый образ жизни".Денис учился на режиссера, однако бросил это дело и серьезно увлекся фитнес-культурой и созданием музыки.Часто Яковлева повторяла, что сын еще ищет свое место в жизни, и, судя по всему, она права: сейчас 30-летний мужчина подрабатывает барбером и фитнес-тренером, занимается бодибилдингом и рассказывая своим подписчикам в соцсетях о любимых котах.Пережила клиническую смертьВ 2014 году актриса рассказала, что пережила клиническую смерть. Елене резко стало плохо прямо на сцене, и скорая заберет звезду сразу после спектакля.Диагностировав Яковлевой скрытую язву желудка, доктора решили провести срочную операцию под наркозом, во время которой что-то пошло не так, сердце артистки остановилось, и врачам пришлось вытаскивать именитую пациентку с того света."Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя", — вспоминала пережитое звезда.Хочется пожелать актрисе, которой в этом году исполнилось уже 64 года, дальнейших творческих успехов: чтобы она и дальше радовала зрителей своими ролями в кино и на сцене театра.
нижнеудинск
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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нижнеудинск, елена яковлева, иркутская область, харьков, георгий юнгвальд-хилькевич, петр тодоровский, гитис
Шоубиз, Нижнеудинск, Елена Яковлева, Иркутская область, Харьков, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Петр Тодоровский, ГИТИС

Клиническая смерть и забитый сын: тайная жизнь Елены Яковлевой

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктриса Елена Яковлева
Актриса Елена Яковлева - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Громкая слава к актрисе Елене Яковлевой пришла после знаменитой роли валютной проститутки в фильме "Интердевочка", а затем всё пошло по накатанной: яркие разноплановые роли в сериалах и полнометражных лентах, сильные и запоминающиеся персонажи на сцене.
Сложно представить, что когда-то сегодняшняя звезда театра и кино работала библиотекарем, картографом и комплектовщицей на заводе. Непросто складывалась и личная жизнь актрисы.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародная артистка России Елена Алексеевна Яковлева
Народная артистка России Елена Алексеевна Яковлева - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народная артистка России Елена Алексеевна Яковлева

Из комплектовщиц на заводе в ГИТИС

Большую часть своего детства Елена провела в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1978 году, окончив среднюю школу № 138 в Харькове, работала библиотекарем и картографом.
Затем устроилась комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры. Но Елена мечтала стать актрисой, свою зарплату откладывала на поездку в Москву и в 1980 году с первой попытки поступила в ГИТИС.
© РИА Новости / Чернов | Перейти в медиабанкЕлена Яковлева в спектакле "Близнец"
Елена Яковлева в спектакле Близнец - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Чернов
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Елена Яковлева в спектакле "Близнец"
Свою первую роль Елена Яковлева сыграла в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Двое под одним зонтом" в 1983 году. Но на весь СССР знаменитой актрису сделала героиня Таня Зайцева из культовой картины "Интердевочка" в 1989 году режиссера Петра Тодоровского. На роль пробовались уже именитые красотки Ирина Розанова, Татьяна Догилева, Ингеборга Дапкунайте, но режиссер неожиданно для всех утвердил на главную роль "ночной бабочки" никому не известную тогда актрису.
И не ошибся в своем выборе. Уже потом появились хладнокровная Каменская, хирург Ирина Павлова в "Склифосовском", а долгое время актрису ассоциировали с так ярко сыгранной "Интердевочкой".
© Мосфильм (1989)Кадр из фильма "Интердевочка"
Кадр из фильма Интердевочка - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Мосфильм (1989)
Кадр из фильма "Интердевочка"

Уже больше тридцати лет счастлива в браке

Впрочем, в отличие от сыгранной героини, у актрисы было мало романов. Елена Яковлева была замужем дважды. Со своим первым мужем, актером Сергеем Юлиным, она познакомилась, когда оба были студентами ГИТИСа. Молодые люди быстро оформили брак, но просуществовал он всего полгода.
Свою вторую и главную любовь, артиста Валерием Шальных, Елена встретила в театре "Современник". С ним она уже более тридцати лет счастлива в браке. Поначалу коллеги были просто приятелями, а затем стали жить вместе, ютились в комнате в общежитии, затем — в небольшой квартирке напротив "Матросской тишины".
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Так продолжалось почти пять лет, пока в какой-то момент пара решила расписаться, чтобы на гастролях заселяться в один номер.
Впрочем, об этом шаге артистка никогда не жалела, несмотря на мысли о разводе, возникавшие во время бурных ссор, всерьез и надолго супруги никогда не расходились.
В 1992 году у супругов родился сын Денис, известный своей любовью к татуировкам.

Как довели сына

Сын актрисы довольно часто попадает в объективы СМИ. Вниманием к своей персоне Денис во многом обязан своим многочисленным татуировкам, особенно на лице.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕлена Яковлева
Елена Яковлева - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Елена Яковлева
Своеобразное хобби началось с возмущения парня работой почтовой службы: новогодние подарки родителям пришли с опозданием, и в знак протеста Шальных набил надпись "Русская почта".
Звезда была против татуировок своего сына, но всегда старалась его защитить: "Зато сын не наркоман, не негодяй, а человек, занимающийся бодибилдингом и ведущий здоровый образ жизни".
Денис учился на режиссера, однако бросил это дело и серьезно увлекся фитнес-культурой и созданием музыки.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИгорь Бочкин и Елена Яковлева на прогоне спектакля "Эта прекрасная жизнь" в театре им. Пушкина
Игорь Бочкин и Елена Яковлева на прогоне спектакля Эта прекрасная жизнь в театре им. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Игорь Бочкин и Елена Яковлева на прогоне спектакля "Эта прекрасная жизнь" в театре им. Пушкина
Часто Яковлева повторяла, что сын еще ищет свое место в жизни, и, судя по всему, она права: сейчас 30-летний мужчина подрабатывает барбером и фитнес-тренером, занимается бодибилдингом и рассказывая своим подписчикам в соцсетях о любимых котах.

Пережила клиническую смерть

В 2014 году актриса рассказала, что пережила клиническую смерть. Елене резко стало плохо прямо на сцене, и скорая заберет звезду сразу после спектакля.
Диагностировав Яковлевой скрытую язву желудка, доктора решили провести срочную операцию под наркозом, во время которой что-то пошло не так, сердце артистки остановилось, и врачам пришлось вытаскивать именитую пациентку с того света.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктриса Елена Яковлева
Актриса Елена Яковлева - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Актриса Елена Яковлева
"Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя", — вспоминала пережитое звезда.
Хочется пожелать актрисе, которой в этом году исполнилось уже 64 года, дальнейших творческих успехов: чтобы она и дальше радовала зрителей своими ролями в кино и на сцене театра.
 
ШоубизНижнеудинскЕлена ЯковлеваИркутская областьХарьковГеоргий Юнгвальд-ХилькевичПетр ТодоровскийГИТИС
 
 
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