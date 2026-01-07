Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В предстоящем фильме "Чебурашка 3", который выйдет в 2027 году, зрители увидят семью главного героя, сообщил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
"Чебурашка 3" будет еще веселее, еще душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых", — рассказал собеседник агентства.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов. К вечеру 6 января она заработала более 3,4 миллиарда, обогнав лидера 2025 года — фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", собравший 3,3 миллиарда. Картину посмотрели уже более шести миллионов зрителей.
При этом в понедельник фильм поставил рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда рублей всего за пять дней.
Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном герое также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.