Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении
Культура
Культура
 
08:54 07.01.2026 (обновлено: 09:28 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/cheburashka-2066704886.html
Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении
Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении
Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении
В предстоящем фильме "Чебурашка 3", который выйдет в 2027 году, зрители увидят семью главного героя, сообщил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T08:54:00+03:00
2026-01-07T09:28:00+03:00
культура
россия
чебурашка
дмитрий дьяченко
сергей гармаш
снг
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066479538_164:0:1593:804_1920x0_80_0_0_78ac363efc2b0456cdb9c6aa97621b56.jpg
https://ria.ru/20260107/cheburashka-2066696090.html
https://ria.ru/20260105/cheburashka-2066451171.html
https://ria.ru/20260106/cheburashka-2066657028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066479538_342:0:1414:804_1920x0_80_0_0_728faf7028d30d9ccc976afbab88b17c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, снг, ольга любимова
Культура, Россия, Чебурашка, Дмитрий Дьяченко, Сергей Гармаш, СНГ, Ольга Любимова
Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении

Дьяченко: в новом фильме "Чебурашка 3" зрители увидят семью Чебурашки

© Союзмультфильм (2025)Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В предстоящем фильме "Чебурашка 3", который выйдет в 2027 году, зрители увидят семью главного героя, сообщил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
«
"Чебурашка 3" будет еще веселее, еще душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых", — рассказал собеседник агентства.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
06:06
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов. К вечеру 6 января она заработала более 3,4 миллиарда, обогнав лидера 2025 года — фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", собравший 3,3 миллиарда. Картину посмотрели уже более шести миллионов зрителей.
При этом в понедельник фильм поставил рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда рублей всего за пять дней.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
5 января, 11:50
Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном герое также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Чебурашка 2" вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кинорынка
Вчера, 19:51
 
Культура Россия Чебурашка Дмитрий Дьяченко Сергей Гармаш СНГ Ольга Любимова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
