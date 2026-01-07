Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Дьяченко: люди снова и снова хотят видеть Чебурашку
12:00 07.01.2026 (обновлено: 15:16 07.01.2026)
Дмитрий Дьяченко: люди снова и снова хотят видеть Чебурашку
Дмитрий Дьяченко: люди снова и снова хотят видеть Чебурашку
Покоривший сердца миллионов россиян фильм "Чебурашка 2" вышел на экраны 1 января и стал безоговорочным лидером российского кинопроката. О причинах любви... РИА Новости, 07.01.2026
Дмитрий Дьяченко: люди снова и снова хотят видеть Чебурашку

Покоривший сердца миллионов россиян фильм "Чебурашка 2" вышел на экраны 1 января и стал безоговорочным лидером российского кинопроката. О причинах любви российских зрителей к Чебурашке, взрослении героя и планах на третью часть франшизы рассказал в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
— "Чебурашка 2" уже стал безоговорочным лидером кинопроката и уже привлек в кинотеатры более пяти миллионов человек. Как вы считаете, в чем секрет успеха, почему Чебурашку так любит российский зритель?
— На самом деле никто точно не знает, в чем секрет успеха, и я тоже, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос, но могу предположить, что дело в безоговорочной популярности нашего персонажа — Чебурашки. Несомненно, она была и до нас, но мы ее только усилили. Люди снова и снова хотят видеть своего любимого героя. А вторая причина в том, что мы сделали достойное кино: в меру веселое, в меру умное, в меру душещипательное. Видимо, вот этот микс особенно действует на наших зрителей.
— С премьеры первой части прошло уже три года, за это время повзрослел и главный герой. Каким он предстает в новом фильме?
— Герой повзрослел, и, конечно, он изменился. Чебурашка уже не маленький ребенок, который не может говорить, а подросток, который читает книги, который имеет собственную точку зрения. Он уже может спорить, отстаивать свою точку зрения. И конечно, шалости у него стали масштабнее. Но тем не менее он остается очень обаятельным, умненьким героем. Мне кажется, что, несмотря на то что наш герой повзрослел, он не перестал быть интересным.
— В новом фильме мы видим еще и флешбэки с полюбившимися героями в молодости: как вы считаете, может, кто-то из них заслуживает стать героем отдельного фильма?
— Да, у нас прекрасно получились герои в прошлом. Гена в исполнении Артема Быстрова, его жена Люба в исполнении Марины Коняшкиной и молодой Валера, которого сыграл Виктор Добронравов. Кажется, что герои вышли такими интересными, потому что сами артисты классные: очень органичные, очень обаятельные. С ними хочется жить и смотреть про них кино еще и еще.
Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер.
— Третья часть франшизы, согласно анонсу, выйдет уже в 2027 году. Могли бы вы хотя бы намекнуть, каким будет "Чебурашка 3"? Продолжится ли такое философское развитие сюжетных линий?
— "Чебурашка 3" будет еще веселее, еще душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых. И поэтому, мне кажется, зрителю будет очень интересно. Там много всяких интересных Чебурашек будет. Я предвкушаю хорошее кино.
— Как вы считаете, вырастет ли когда-нибудь Чебурашка окончательно или останется полюбившимся всем символом детства?
— Мне кажется, Чебурашка навсегда останется маленьким. Это символ детства, и он не вырастет окончательно, потому что он всегда останется шалуном. Будет ему 50 лет или 150, он всегда будет оставаться озорным, но при этом мудрым, с какой-то простецкой житейской мудростью. На самом деле даже не только простецкой, потому что Чебурашка читает у нас книги по психологии и он пытается познать природу человека.
Я думаю, окончательно взрослым невозможно стать. Так же как невозможно, допустим, мне стать взрослым, потому что я внутри всегда остаюсь ребенком и всегда способен на какие-то безумства, шалости. Так и он. Он задуман таким. Поэтому я думаю, что излишнее взросление Чебурашки нам не грозит. Он навсегда останется молодым.
Заголовок открываемого материала