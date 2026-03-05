Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису театра и кино Елену Яковлеву с юбилеем и отметил, что она относится к плеяде талантливых, творчески востребованных актрис.
В четверг Яковлева отмечает 65-летний юбилей.
"Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлечённостью избранным делом. Эти замечательные качества помогают Вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать почитателей театра и кино яркими, запоминающимися работами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Президент России также пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Актриса театра и кино, народная артистка России Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года.
В 1984 году Елена Яковлева окончила ГИТИС по специальности "актерское искусство" (артист драматического театра и кино) в мастерской Владимира Андреева. После института актриса была принята в труппу театра "Современник", где прослужила до 1986 года. Дебютом на сцене театра стал спектакль "Двое на качелях" Уильяма Гибсона. С 1986 по 1988 года Яковлева была актрисой Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. В 1988 году она вернулась в "Современник", где работала до 2011 года. С 2018 года она выступает на сцене театра "Современник" в качестве приглашенной актрисы. С 2025 года Яковлева сотрудничает с "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Исполняет роль Анны Андреевны в спектакле Владимира Панкова "Ревизор" по Николаю Гоголю.
Успех Елене Яковлевой принесла главная роль в советско-шведской драме "Интердевочка" (1989), поставленной Петром Тодоровским по повести Владимира Кунина. Эта работа получила признание на кинофорумах – актриса была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль.
Фильмография актрисы насчитывает более 110 работ в кино и сериалах.