Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2" - РИА Новости, 07.01.2026
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"
Главный герой нового фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" в продолжении истории повзрослел и изменился, но не перестал быть интересным...
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Главный герой нового фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" в продолжении истории повзрослел и изменился, но не перестал быть интересным персонажем, заявил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала уже третий миллиард. Кроме того, более 6 миллионов зрителей уже посмотрели картину.
"Герой повзрослел, и, конечно, он изменился", - рассказал Дьяченко
Так, по его словам, Чебурашка
стал подростком, который читает книги и имеет собственную точку зрения: он уже может спорить, отстаивать мнение. А его шалости стали масштабнее.
"Но тем не менее он остается очень обаятельным, умненьким героем. Мне кажется, что несмотря на то, что наш герой повзрослел, он не перестал быть интересным", - заключил режиссер.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,4 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 2,8 миллиона человек).
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов
.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России
и других странах СНГ
превысили 7 миллиардов рублей.