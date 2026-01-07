Рейтинг@Mail.ru
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"
Культура
 
07:36 07.01.2026
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2" - РИА Новости, 07.01.2026
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"
Главный герой нового фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" в продолжении истории повзрослел и изменился, но не перестал быть интересным... РИА Новости, 07.01.2026
культура
россия
дмитрий дьяченко
чебурашка
сергей гармаш
снг
культура
россия
2026
россия, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, снг, культура
Культура, Россия, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Сергей Гармаш, СНГ, Культура
Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"

РИА Новости: Дьяченко рассказал, что Чебурашка повзрослел и стал интереснее

Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Главный герой нового фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" в продолжении истории повзрослел и изменился, но не перестал быть интересным персонажем, заявил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала уже третий миллиард. Кроме того, более 6 миллионов зрителей уже посмотрели картину.
Кадр из фильма Чебурашка 2
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
06:06
"Герой повзрослел, и, конечно, он изменился", - рассказал Дьяченко.
Так, по его словам, Чебурашка стал подростком, который читает книги и имеет собственную точку зрения: он уже может спорить, отстаивать мнение. А его шалости стали масштабнее.
"Но тем не менее он остается очень обаятельным, умненьким героем. Мне кажется, что несмотря на то, что наш герой повзрослел, он не перестал быть интересным", - заключил режиссер.
Кадр из фильма Чебурашка 2
"Чебурашка 2" против "Буратино": победа с явным преимуществом
5 января, 19:54
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,4 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 2,8 миллиона человек).
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2
"Чебурашка 2" вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кинорынка
Вчера, 19:51
 
Культура
 
 
