Режиссер рассказал о том, как изменился герой фильма "Чебурашка 2"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Главный герой нового фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" в продолжении истории повзрослел и изменился, но не перестал быть интересным персонажем, заявил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала уже третий миллиард. Кроме того, более 6 миллионов зрителей уже посмотрели картину.

Так, по его словам, Чебурашка стал подростком, который читает книги и имеет собственную точку зрения: он уже может спорить, отстаивать мнение. А его шалости стали масштабнее.

"Но тем не менее он остается очень обаятельным, умненьким героем. Мне кажется, что несмотря на то, что наш герой повзрослел, он не перестал быть интересным", - заключил режиссер.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,4 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 2,8 миллиона человек).