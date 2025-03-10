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Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России в 2024-2025 гг

Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России в 2024-2025 гг - РИА Новости, 10.03.2025

Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России в 2024-2025 гг

10 марта в Казани водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пешеходов, выходивших из общественного... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:56:00+03:00

2025-03-10T17:56:00+03:00

2025-03-10T17:56:00+03:00

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202510 марта в Казани водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского и совершил наезд на пешеходов, выходивших из общественного транспорта. В результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек. Девять человек доставили в больницу в состоянии средней тяжести, среди них — 12-летний ребенок. Еще двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация.28 февраля в Санкт-Петербурге водитель автобуса 147-го маршрута при повороте налево утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного движения по улице Варшавской, где совершил столкновение с двумя автомобилем. После этого автобус выехал на проезжую часть бокового проезда, где совершил наезд на семь припаркованных автомобилей. Далее он выехал на тротуар, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на проезжей части Ленинского проспекта столкнулся с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 77-летняя женщина. 27 февраля в Нижнем Новгороде 18-летний водитель каршерингового автомобиля на улице Землячки не справился с управлением, врезался в остановку общественного транспорта и опрокинул машину. В результате ДТП погибли две женщины, стоявшие на остановке. Водитель, получивший права три месяца назад, и три пассажира автомобиля (две девушки 16 и 18 лет, молодой человек 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести.18 февраля в Санкт-Петербурге в районе пересечения проспекта Большевиков с Дальневосточным проспектом Hyundai Solaris, водитель которого не справился с управлением, занесло и выбросило на автобусную остановку. В результате аварии 58-летняя женщина попала в больницу с травмами средней тяжести, 63-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. 202425 декабря в Курске водитель автомобиля Ford Fiesta в районе дома 47 по улице Пучковка допустил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.10 декабря в Калининграде водитель автомобиля Аudi, двигаясь по улице Горького, совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Сitroen, в результате столкновения Сitroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Две женщины, ожидавшие общественный транспорт, были госпитализированы. 2 ноября в городе Омутнинск Кировской области водитель грузового автомобиля Shacman столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo и наехал на остановку общественного транспорта. Кроме того, от удара Volkswagen столкнулся с "Камазом". В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести.23 сентября в Смоленске, в районе дома № 20 по улице Кирова, водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Jetta, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил наезд на пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. В результате наезда пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет.21 августа в Лазаревском районе Сочи в Краснодарском крае автовоз Hyundai, который вез BMW из Туапсе в Сочи, врезался в автобусную остановку. Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Краснодарскому краю, в ходе движения произошло расцепление прицепа от автовоза. Отсоединившийся прицеп продолжил движение, врезавшись в остановку, где находились люди. В результате аварии пострадали два человека. 26 июля на Лососинском шоссе на выезде из Петрозаводска в Карелии столкнулись два легковых автомобиля марок Infiniti и Chevrolet. После столкновения Infiniti вынесло с проезжей части на остановку, где люди в тот момент выходили из троллейбуса. В результате ДТП пострадали два пешехода и два пассажира автомобиля Chevrolet. Пострадавшие были госпитализированы. 1 июля в Бийске в Алтайском крае водитель грузового автомобиля Hino 500 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. От удара автобус наехал на остановку и съехал в кювет. В результате двое человек, находившихся на остановке, получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение. 11 июня в Саратове водитель автомобиля Toyota протаранил остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала водитель-женщина и женщина, которая стояла на остановке. Пострадавшие были госпитализированы.8 июня в Подмосковье, на 28-м километре автодороги Уваровка – Семеновское – Кусково, водитель, управляя автомобилем марки Maserati, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних. В результате ДТП мальчик 2011 года рождения погиб, мальчик 2014 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение. По данным СК РФ, водитель был в состоянии опьянения. Кроме того установлено, что ранее он был лишен права управления транспортным средством. 22 апреля в Саратове напротив ТРЦ "Тау Галерея" столкнулись автобус и три автомобиля, водитель одного из которых - Лады Весты" - от удара потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114 – мужчины 1997 и 1976 годов рождения, и два пешехода – женщины 36 и 42 лет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. 22 марта на 67 км автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Большое Буньково Московской области водитель автомобиля марки "Газель" допустил столкновение с легковым автомобилем, который от удара, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате падения остановочного павильона пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. 25 января в Кемерово 20-летний студент местного вуза на машине Nissan Almera врезался в остановку. Травмы различной степени тяжести получили две женщины, двухлетний ребенок и его 24-летняя мать. Всем четверым было назначено амбулаторное лечение. 21 января на Перовском шоссе в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке. В результате ДТП от полученных телесных повреждений пешеход погиб на месте. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля, они были госпитализированы. 19 января на Новочеркасском бульваре в Москве произошел наезд "Нивы" на остановку, на которой находились пешеходы. По данным прокуратуры Москвы, за рулем машины находился 22-летний водитель. В результате ДТП пострадали пять человек, четыре пешехода были госпитализированы. 4 января в Южно-Сахалинске водитель 1998 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на автобусную остановку, на которой находились люди. В результате ДТП две женщины погибли: первая из них умерла на месте, а вторая скончалась в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Кроме того, мужчину 35 лет в коме, с черепно-мозговой травмой и множественными переломами доставили в областную клиническую больницу. Десятилетнюю девочку в тяжелом состоянии направили в детскую областную больницу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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