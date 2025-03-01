В Петербурге арестовали водителя автобуса, влетевшего в остановку
В Петербурге арестовали водителя автобуса, протаранившего 7 автомобилей
ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Водитель автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге, протаранившего 7 автомобилей и насмерть сбившего женщину-пешехода, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«
"Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летнего водителя автобуса. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 27 апреля 2025 года", - сообщает пресс-служба.
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек
24 февраля, 08:59
По версии следствия, 28 февраля обвиняемый при повороте налево утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного движения по улице Варшавской, где совершил столкновение с двумя автомобилем. После этого автобус выехал на проезжую часть бокового проезда, где совершил наезд на 7 припаркованных автомобилей.
«
"Далее обвиняемый выехал на тротуар, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на проезжей части Ленинского пр. столкнулся с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 77-летняя женщина", - сообщает прокуратура в пресс-релизе.
Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"
28 февраля, 23:56
Ранее главное управление МВД сообщало об аварии на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Водитель автобуса №147 не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар. Погибла женщина-пешеход, уточняли в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В ходе следственных действий выяснилось, что были нарушения условия труда-отдыха водителей, а также прохождение медицинского осмотра.
Ранее администрация Московского района сообщала, что водитель рассказал об ухудшении самочувствия в момент аварии. Городской главк СК РФ после ДТП с автобусом возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Появились подробности ДТП с автобусом в Петербурге
28 февраля, 17:03