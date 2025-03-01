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В Петербурге арестовали водителя автобуса, влетевшего в остановку - РИА Новости, 01.03.2025
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16:50 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002471029.html
В Петербурге арестовали водителя автобуса, влетевшего в остановку
В Петербурге арестовали водителя автобуса, влетевшего в остановку - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге арестовали водителя автобуса, влетевшего в остановку
Водитель автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге, протаранившего 7 автомобилей и насмерть сбившего женщину-пешехода, заключен под стражу, сообщает... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:50:00+03:00
2025-03-01T16:50:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Водитель автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге, протаранившего 7 автомобилей и насмерть сбившего женщину-пешехода, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летнего водителя автобуса. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 27 апреля 2025 года", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, 28 февраля обвиняемый при повороте налево утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного движения по улице Варшавской, где совершил столкновение с двумя автомобилем. После этого автобус выехал на проезжую часть бокового проезда, где совершил наезд на 7 припаркованных автомобилей. "Далее обвиняемый выехал на тротуар, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на проезжей части Ленинского пр. столкнулся с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 77-летняя женщина", - сообщает прокуратура в пресс-релизе. Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее главное управление МВД сообщало об аварии на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Водитель автобуса №147 не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар. Погибла женщина-пешеход, уточняли в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В ходе следственных действий выяснилось, что были нарушения условия труда-отдыха водителей, а также прохождение медицинского осмотра. Ранее администрация Московского района сообщала, что водитель рассказал об ухудшении самочувствия в момент аварии. Городской главк СК РФ после ДТП с автобусом возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html
https://ria.ru/20250228/dtp-2002376575.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали водителя автобуса, влетевшего в остановку

В Петербурге арестовали водителя автобуса, протаранившего 7 автомобилей

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Водитель автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге, протаранившего 7 автомобилей и насмерть сбившего женщину-пешехода, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«
"Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летнего водителя автобуса. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 27 апреля 2025 года", - сообщает пресс-служба.
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24 февраля, 08:59
По версии следствия, 28 февраля обвиняемый при повороте налево утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного движения по улице Варшавской, где совершил столкновение с двумя автомобилем. После этого автобус выехал на проезжую часть бокового проезда, где совершил наезд на 7 припаркованных автомобилей.
«
"Далее обвиняемый выехал на тротуар, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на проезжей части Ленинского пр. столкнулся с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 77-летняя женщина", - сообщает прокуратура в пресс-релизе.
Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Ранее главное управление МВД сообщало об аварии на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. Водитель автобуса №147 не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар. Погибла женщина-пешеход, уточняли в полиции. Полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В ходе следственных действий выяснилось, что были нарушения условия труда-отдыха водителей, а также прохождение медицинского осмотра.
Ранее администрация Московского района сообщала, что водитель рассказал об ухудшении самочувствия в момент аварии. Городской главк СК РФ после ДТП с автобусом возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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