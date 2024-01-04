https://ria.ru/20240104/dtp-1919647050.html

В Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке

В Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке - РИА Новости, 04.01.2024

В Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке

Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске, погибли два человека, сообщил журналистам начальник управления ГИБДД по Сахалинской... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:51

2024-01-04T03:51

2024-01-04T08:52

происшествия

южно-сахалинск

гибдд мвд рф

россия

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валерий лимаренко

угибдд

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 янв — РИА Новости. Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске, погибли два человека, сообщил журналистам начальник управления ГИБДД по Сахалинской области Игорь Нам."Сегодня (4 января) примерно в 9:20 (1:20 мск) водитель 1998 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на автобусный павильон в районе дома 99 по проспекту Победы, в котором находились люди. В результате ДТП две женщины погибли на месте", — сообщил он.Прокуратура региона следит за процессуальной проверкой инцидента.Соболезнования семьям погибших в аварии выразили губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава региона поручил министерству здравоохранения, обеспечить пострадавших всем необходимым лечением и уходом."Семьям окажем всю необходимую помощь. Расследование ДТП находится на моем личном контроле", – написал Надсадин в Telegram-канале.По информации регионального минздрава, погибшие — женщины 50-ти и 30 лет, первая из которых умерла на месте, вторая — скончалась в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью.Кроме того, мужчину 35 лет в коме, с черепно-мозговой травмой и множественными переломами доставили в областную клиническую больницу. Десятилетнюю девочку в тяжелом состоянии направили в детскую областную больницу. Пострадавшим оказывают комплексную медицинскую помощь, по данным министерства, врачи делают все возможное для спасения жизни.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919637820.html

южно-сахалинск

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происшествия, южно-сахалинск, гибдд мвд рф, россия, сахалинская область, валерий лимаренко, угибдд