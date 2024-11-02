https://ria.ru/20241102/mchs-1981593603.html

В Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие

В Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.11.2024

В Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие

Фура врезалась в остановку в городе Омутнинск Кировской области, пострадали три человека, сообщает МЧС по региону. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:59

2024-11-02T17:59

2024-11-02T18:04

происшествия

кировская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Фура врезалась в остановку в городе Омутнинск Кировской области, пострадали три человека, сообщает МЧС по региону. Инцидент произошел днем в субботу на улице Коковихина. "Фура въехала в остановку. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован. Прибывшие сотрудники МЧС России разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших. К счастью, людей под завалами не обнаружено", - говорится в сообщении. Как уточняет МВД Кировской области, водитель грузового автомобиля Shacman столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo и наехал на остановку общественного транспорта. Кроме того, от удара Volkswagen столкнулся с "КамАЗом". "По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия автомобильной аварии", - отмечается в сообщении МВД региона.

https://ria.ru/20241102/dtp-1981476773.html

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происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)