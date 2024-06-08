https://ria.ru/20240608/mvd-1951677340.html

В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток

В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток - РИА Новости, 08.06.2024

В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток

Один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Подмосковье, сообщило ГУ МВД по... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:54

2024-06-08T17:54

2024-06-08T19:13

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Подмосковье, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале."Сегодня примерно в 14.20 на 28 километре автодороги Уваровка-Семеновское-Кусково произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Maserati", не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних. В результате ДТП мальчик 2011 года рождения погиб, мальчик 2014 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)