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В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток
В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток - РИА Новости, 08.06.2024
В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток
Один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Подмосковье, сообщило ГУ МВД по... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:54
2024-06-08T17:54
2024-06-08T19:13
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Подмосковье, сообщило ГУ МВД по Московской области в Telegram-канале."Сегодня примерно в 14.20 на 28 километре автодороги Уваровка-Семеновское-Кусково произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Maserati", не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних. В результате ДТП мальчик 2011 года рождения погиб, мальчик 2014 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье при наезде машины на остановку погиб подросток
МВД: в Подмосковье при наезде авто на остановку погиб подросток, один пострадал