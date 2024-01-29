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Иностранного студента, сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали - РИА Новости, 29.01.2024
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18:04 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/student-1924201895.html
Иностранного студента, сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали
Иностранного студента, сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали - РИА Новости, 29.01.2024
Иностранного студента, сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали
Иностранного студента, на легковушке сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали на пять суток, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:04
2024-01-29T18:04
происшествия
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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Иностранного студента, на легковушке сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали на пять суток, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Nissan Almera, за рулем которого находился 20-летний студент местного вуза, 25 января врезался в остановку, травмы различной степени тяжести получили две женщины и 2-летний ребенок, сообщал ранее главк. На водителя выписали несколько протоколов, в том числе за отсутствие страховки и незаконную установку на автомобиль газового оборудования. Машиной управлял иностранец, травмы также получила 24-летняя мать пострадавшего мальчика, уточняет полиция. Всем четверым назначено амбулаторное лечение. "В качестве наказания мигранту назначены административный штраф в размере 1600 рублей и 5 суток административного ареста. Кроме того, в связи с систематическим характером и общественной опасностью совершенных правонарушений, а также пренебрежительным отношением к российскому законодательству, руководством ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу инициировано рассмотрение вопроса о вынесении ему решения о сокращении срока пребывания на территории Российской Федерации и неразрешении въезда в Россию", – говорится в релизе. Отмечается, что в 2023 году студент 5 раз привлекался в Кузбассе к административной ответственности за нарушения ПДД: проезд стоп-линии на запрещающий сигнал, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие полиса ОСАГО, непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП. Два ранее назначенных административных штрафа он не оплатил.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923387598.html
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происшествия, кемерово, осаго, россия, авто, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, ОСАГО, Россия, Авто, Кемеровская область
Иностранного студента, сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали

Сбивший людей на остановке в Кемерово иностранный студент арестован на 5 суток

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramМесто ДТП с участием иномарки в Кемерово
Место ДТП с участием иномарки в Кемерово - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Место ДТП с участием иномарки в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Иностранного студента, на легковушке сбившего людей на остановке в Кемерово, арестовали на пять суток, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Nissan Almera, за рулем которого находился 20-летний студент местного вуза, 25 января врезался в остановку, травмы различной степени тяжести получили две женщины и 2-летний ребенок, сообщал ранее главк. На водителя выписали несколько протоколов, в том числе за отсутствие страховки и незаконную установку на автомобиль газового оборудования.
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Машиной управлял иностранец, травмы также получила 24-летняя мать пострадавшего мальчика, уточняет полиция. Всем четверым назначено амбулаторное лечение.
«
"В качестве наказания мигранту назначены административный штраф в размере 1600 рублей и 5 суток административного ареста. Кроме того, в связи с систематическим характером и общественной опасностью совершенных правонарушений, а также пренебрежительным отношением к российскому законодательству, руководством ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу инициировано рассмотрение вопроса о вынесении ему решения о сокращении срока пребывания на территории Российской Федерации и неразрешении въезда в Россию", – говорится в релизе.
Отмечается, что в 2023 году студент 5 раз привлекался в Кузбассе к административной ответственности за нарушения ПДД: проезд стоп-линии на запрещающий сигнал, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие полиса ОСАГО, непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП. Два ранее назначенных административных штрафа он не оплатил.
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