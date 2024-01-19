https://ria.ru/20240119/dtp-1922281134.html

В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве

В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве - РИА Новости, 19.01.2024

В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве

Водитель автомобиля "Нива", по предварительной информации, не справился с управлением на скользкой дороге, это стало причиной того, что машина влетела в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:06

2024-01-19T11:06

2024-01-19T11:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля "Нива", по предварительной информации, не справился с управлением на скользкой дороге, это стало причиной того, что машина влетела в остановку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила о наезде "Нивы" на остановку на Новочеркасском бульваре в районе дома 20/1, на которой находились пешеходы. В результате ДТП пострадали пять человек. По данным прокуратуры Москвы, за рулем машины находился 22-летний водитель, в медучреждения были доставлены четыре пешехода. "Предварительная причина - не справился с управлением на скользкой дороге", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что водитель "Нивы", по предварительным данным, был трезвый.

https://ria.ru/20231112/pensionerka-1909012352.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва