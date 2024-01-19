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В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве
В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве
Водитель автомобиля "Нива", по предварительной информации, не справился с управлением на скользкой дороге, это стало причиной того, что машина влетела в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:06
2024-01-19T11:06
2024-01-19T11:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля "Нива", по предварительной информации, не справился с управлением на скользкой дороге, это стало причиной того, что машина влетела в остановку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила о наезде "Нивы" на остановку на Новочеркасском бульваре в районе дома 20/1, на которой находились пешеходы. В результате ДТП пострадали пять человек. По данным прокуратуры Москвы, за рулем машины находился 22-летний водитель, в медучреждения были доставлены четыре пешехода. "Предварительная причина - не справился с управлением на скользкой дороге", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что водитель "Нивы", по предварительным данным, был трезвый.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В экстренных службах назвали причину наезда машины на остановку в Москве
Водитель "Нивы", сбившей людей на остановке в Москве, не справился с управлением
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля "Нива", по предварительной информации, не справился с управлением на скользкой дороге, это стало причиной того, что машина влетела в остановку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила о наезде "Нивы" на остановку на Новочеркасском бульваре в районе дома 20/1, на которой находились пешеходы. В результате ДТП пострадали пять человек. По данным прокуратуры Москвы, за рулем машины находился 22-летний водитель, в медучреждения были доставлены четыре пешехода.
"Предварительная причина - не справился с управлением на скользкой дороге", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что водитель "Нивы", по предварительным данным, был трезвый.
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