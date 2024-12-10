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В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку
В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку - РИА Новости, 10.12.2024
В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку
Автомобиль в Калининграде въехал в остановку, водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:26
2024-12-10T21:26
2024-12-10T21:39
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КАЛИНИНГРАД, 10 дек — РИА Новости. Автомобиль в Калининграде въехал в остановку, водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi, двигаясь по улице Горького, совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Сitroen, в результате столкновения Сitroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи."В Калининграде полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем и пострадавшими пешеходами... Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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происшествия, калининград, дтп, россия
Происшествия, Калининград, ДТП, Россия
В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку
МВД: в Калининграде водитель въехал в остановку, он погиб, двое пострадали