https://ria.ru/20241210/mvd-1988510879.html

В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку

В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку - РИА Новости, 10.12.2024

В Калининграде водитель автомобиля погиб, врезавшись в остановку

Автомобиль в Калининграде въехал в остановку, водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:26

2024-12-10T21:26

2024-12-10T21:39

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 10 дек — РИА Новости. Автомобиль в Калининграде въехал в остановку, водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi, двигаясь по улице Горького, совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Сitroen, в результате столкновения Сitroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи."В Калининграде полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем и пострадавшими пешеходами... Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

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происшествия, калининград, дтп, россия