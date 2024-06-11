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В Саратове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта - РИА Новости, 11.06.2024
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12:56 11.06.2024 (обновлено: 12:58 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/saratov-1952156980.html
В Саратове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта
В Саратове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта - РИА Новости, 11.06.2024
В Саратове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта
Легковой автомобиль в Саратове протаранил остановку общественного транспорта, в результате пострадали два человека, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:56
2024-06-11T12:58
происшествия
авто
саратов
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове протаранил остановку общественного транспорта, в результате пострадали два человека, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 12.47 (11.47 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Заводском районе на улице Чернышевского у дома №2 водитель, управляя автомобилем Toyota, протаранил остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала водитель-женщина и женщина, которая стояла на остановке. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин. В пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщили журналистам, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности происшествия выясняются.
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Саратове автомобиль врезался в остановку общественного транспорта

Власти: в Саратове легковушка протаранила остановку общественного транспорта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль в Саратове протаранил остановку общественного транспорта, в результате пострадали два человека, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.
«
"В 12.47 (11.47 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Заводском районе на улице Чернышевского у дома №2 водитель, управляя автомобилем Toyota, протаранил остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала водитель-женщина и женщина, которая стояла на остановке. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС", - написал Юрин.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщили журналистам, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности происшествия выясняются.
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ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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