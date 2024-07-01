https://ria.ru/20240701/delo-1956638882.html

На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке

На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке - РИА Новости, 01.07.2024

На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей, сообщают в СУ СК по региону. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:49

2024-07-01T14:49

2024-07-01T15:08

происшествия

авто

алтайский край

бийск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей, сообщают в СУ СК по региону. Ранее региональное МВД сообщало, что в городе Бийске водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара автобус наехал на остановку и съехал в кювет. В результате двое человек, находившихся на остановке, получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение. "Возбуждено уголовное дело по факту получения гражданами травм на остановке общественного транспорта по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. Следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отмечают в СУ СК.

https://ria.ru/20230930/kolyaska-1899601638.html

алтайский край

бийск

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происшествия, авто, алтайский край, бийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)