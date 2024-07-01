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На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке - РИА Новости, 01.07.2024
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14:49 01.07.2024 (обновлено: 15:08 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/delo-1956638882.html
На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке
На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке - РИА Новости, 01.07.2024
На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей, сообщают в СУ СК по региону. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:49
2024-07-01T15:08
происшествия
авто
алтайский край
бийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей, сообщают в СУ СК по региону. Ранее региональное МВД сообщало, что в городе Бийске водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара автобус наехал на остановку и съехал в кювет. В результате двое человек, находившихся на остановке, получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение. "Возбуждено уголовное дело по факту получения гражданами травм на остановке общественного транспорта по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. Следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отмечают в СУ СК.
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алтайский край
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происшествия, авто, алтайский край, бийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Алтайский край, Бийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели дело после того, как автобус сбил людей на остановке

На Алтае завели дело после того, как автобус сбил двух людей на остановке

© Полиция Алтайский край/TelegramДТП с участием автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей в Бийске
ДТП с участием автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей в Бийске
© Полиция Алтайский край/Telegram
ДТП с участием автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей в Бийске
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за автобуса, который сбил двух стоящих на остановке людей, сообщают в СУ СК по региону.
Ранее региональное МВД сообщало, что в городе Бийске водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом. От удара автобус наехал на остановку и съехал в кювет. В результате двое человек, находившихся на остановке, получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту получения гражданами травм на остановке общественного транспорта по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отмечают в СУ СК.
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ПроисшествияАвтоАлтайский крайБийскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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