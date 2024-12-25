https://ria.ru/20241225/kursk-1991332746.html
В Курске шесть человек пострадали при въезде автомобиля в остановку
В Курске шесть человек пострадали при въезде автомобиля в остановку - РИА Новости, 25.12.2024
В Курске шесть человек пострадали при въезде автомобиля в остановку
Шесть человек пострадали в Курске в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:27:00+03:00
2024-12-25T20:27:00+03:00
2024-12-25T20:27:00+03:00
происшествия
авто
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КУРСК, 25 дек – РИА Новости. Шесть человек пострадали в Курске в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 17.43. Водитель автомобиля Ford Fiesta в районе дома 47 по улице Пучковка в Курске "допустил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди". "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщается на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что очевидцем произошедшего стала женщина, которая сразу вызвала экстренные службы и сама оказывала помощь.
https://ria.ru/20241225/moskva-1991178317.html
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происшествия, авто, курск, ford motor
Происшествия, Авто, Курск, Ford Motor
В Курске шесть человек пострадали при въезде автомобиля в остановку
УМВД: в Курске шесть человек пострадали при въезде автомобиля в остановку